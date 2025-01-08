Eşine yemek getirdiği atölyede çırak oldu!

“Eşim ilkten biraz sıcak bakmadı; Onu dinlemedim”

Bıçak üretimine ilk kez başlamak istediği zamanlarda eşinin karşı çıktığını belirten Şennur Cengiz, “Eşim evimizin yanındaki atölyede çalışıyordu. Bende öğlelerde ona yemek getiriyordum. Baktım zorlanıyor, tek başına sıkılıyor. Bende biraz meraklıyımdır. Yanında otursam, şöyle yapsam dedim. Eşim ilkten biraz sıcak bakmadı. Onu dinlemedim. Yaptığı işleri gözlemledim, izledim. Sonra kendime güvendiğim için yapabilirim dedim. Eşimin karşısına oturdum yapma diye diretti ama ben yapacağım dedim. Öyle başladım. Yaklaşık 5 yıldır devam ediyoruz. Yanlış yaptığım zaman kızdı ama daha sonra affettirdim. Evde de birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nasıl ben ona burada yardım ediyorsam tabi o da bana yardımcı olmaya çalışıyor. Yemek yapmak için değil yemek için yardımcı oluyor. Bu işe ilk başladığımda zor gelmişti. Biz Karadeniz kadını aklına bir şey koyduysa üstesinden gelir. Bıçağın elde rahat oturuşuna dikkat etmek gerekiyor. Daha sonra keskinliğine dikkat etmesi lazım. Mağazalardan almak istiyorlarsa bıçağın keskinliğini denesinler. Eğer bıçağın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız bulaşık makinesine atmayın. Kullandıktan sonra ılık bir su ile yıkayıp kurulayın” diye konuştu