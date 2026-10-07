ESENYURT SEZAİ KARAKOÇ ANADOLU LİSESİ'NDE BIÇAKLI SALDIRI | Yaralı öğrenciler var! İşte olayın detayları
Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde bıçaklı saldırı mı oldu, kaç öğrenci yaralandı, yaralı öğrencilerin sağlık durumu nasıl? İstanbul Esenyurt'taki Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde öğrenciler arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken olaya karışan öğrenci gözaltına alındı. Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ise yaralılardan birinin durumunun hafif olduğunu belirtirken diğer öğrenci için "Hayati tehlikesi yok diyemiyoruz" açıklamasında bulundu. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat sürüyor.
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Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde ne oldu, bıçaklı saldırıda kaç öğrenci yaralandı, yaralı öğrencilerin sağlık durumu nasıl? İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde sınıf içerisinde öğrenciler arasında yaşanan olay endişeye neden oldu. Edinilen bilgilere göre öğrenciler arasında çıkan tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucunda 2 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayın faili olduğu belirtilen öğrencinin de öğrenci olduğu açıklandı. Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, yaralılardan birinin durumunun hafif olduğunu, diğer öğrencinin ise tedavisinin yakından takip edildiğini söyledi.
ESENYURT SEZAİ KARAKOÇ ANADOLU LİSESİ'NDE NE OLDU?
Olay, Esenyurt'un Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., 15 yaşındaki A.E.A. ile 14 yaşındaki E.E.A.'yı bıçakla yaraladı.
Yaşananların bildirilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
ESENYURT'TAKİ BIÇAKLI OLAYDA KAÇ ÖĞRENCİ YARALANDI?
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda 2 öğrenci bıçakla yaralandı.
Yaralı öğrenciler olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Okul ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken polis ekipleri de olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
KAYMAKAM ÇOBANOĞLU'NDAN YARALI ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, olayın ardından okulu ziyaret ederek okul yönetimi ve ekiplerden bilgi aldı.
Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Çobanoğlu, yaralı iki öğrencinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklarımızı hastaneye kaldırdık, şu anda tedavileri devam ediyor. Konuyla ilgili adli, idari tahkikat yapılıyor. Çocuklarımızdan bir tanesinin durumu hafif, diğerinin durumuyla ilgili hayati tehlikesi yok diyemiyoruz. Onun tedavi sürecini hastaneden takip edeceğiz. Adli sürecin sonucunda ne olduğunu öğreneceğiz ama sınıf içerisinde yaşanan bir hadise. Fail de öğrenci, mağdurlar da öğrenci."
YARALI ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Kaymakam Çobanoğlu'nun açıklamasına göre yaralanan öğrencilerden birinin durumu hafif.
Diğer öğrencinin tedavisi ise hastanede devam ediyor. Çobanoğlu, bu öğrencinin sağlık durumuna ilişkin "Hayati tehlikesi yok diyemiyoruz" ifadesini kullanarak tedavi sürecinin hastaneden takip edileceğini bildirdi.
Böylece olayın ardından yaralı öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin en güncel açıklama da Kaymakamlık tarafından yapılmış oldu.
SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN DE ÖĞRENCİ
Kaymakam Çobanoğlu'nun açıklamasında olayın sınıf içerisinde meydana geldiği bilgisi de yer aldı.
Çobanoğlu, yaşanan olayda hem failin hem de mağdurların öğrenci olduğunu belirterek olayın nasıl meydana geldiğinin yürütülecek adli süreç sonucunda netleşeceğini ifade etti.
Olayın ardından şüpheli öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, güvenlik güçlerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.
ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde yaşanan bıçaklı olayın ardından hem adli hem de idari tahkikat başlatıldı.
Ekipler öğrenciler arasındaki tartışmanın neden çıktığını, olayın nasıl bıçaklı kavgaya dönüştüğünü ve yaşananların tüm ayrıntılarını belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Yaralı öğrencilerin hastanedeki tedavileri devam ederken özellikle durumu daha ciddi olan öğrencinin sağlık durumuna ilişkin hastaneden gelecek yeni bilgiler takip ediliyor.
SEZAİ KARAKOÇ ANADOLU LİSESİ BIÇAKLI SALDIRI SON DURUM
Olayla ilgili şu ana kadar açıklanan bilgiler şöyle:
Olay Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde sınıf içerisinde yaşandı.
Öğrenciler arasında çıkan olayda 2 öğrenci bıçakla yaralandı.
Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Öğrencilerden birinin durumunun hafif olduğu açıklandı.
Diğer öğrenci için Kaymakam Çobanoğlu, "Hayati tehlikesi yok diyemiyoruz" açıklamasını yaptı.
Olaya karışan şüphelinin de öğrenci olduğu belirtildi.
Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam ediyor.