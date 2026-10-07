ESENYURT SEZAİ KARAKOÇ ANADOLU LİSESİ'NDE BIÇAKLI SALDIRI | Yaralı öğrenciler var! İşte olayın detayları

4



Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, olayın ardından okulu ziyaret ederek okul yönetimi ve ekiplerden bilgi aldı.



Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Çobanoğlu, yaralı iki öğrencinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Çocuklarımızı hastaneye kaldırdık, şu anda tedavileri devam ediyor. Konuyla ilgili adli, idari tahkikat yapılıyor. Çocuklarımızdan bir tanesinin durumu hafif, diğerinin durumuyla ilgili hayati tehlikesi yok diyemiyoruz. Onun tedavi sürecini hastaneden takip edeceğiz. Adli sürecin sonucunda ne olduğunu öğreneceğiz ama sınıf içerisinde yaşanan bir hadise. Fail de öğrenci, mağdurlar da öğrenci."