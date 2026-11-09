Erzurum'da tarlalara akın başladı: Çiftçinin yüzü gülüyor: Şeker pancarında rekor verim

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Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şu anda en önemli noktanın Düzköy Kavşağı'nın bulunduğu bölge olduğunu kaydederek "Güney Çevre Yolu'nun tamamlanması ve inşaat sürecinin yürütülmesi konusunda şu anda herhangi bir problem bulunmuyor. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Özellikle Mersin Mahallesi'nden Sera Vadisi'ne kadar olan kısımlarda, köprü ve menfezli geçişler olarak adlandırılan sanat yapılarının yapımı kademeli şekilde tamamlanma aşamasına geldi. Şu anda en önemli nokta, Düzköy Kavşağı'nın bulunduğu bölge. Bu kavşaktaki çalışmalar devam ediyor. Diğer bölümlerde ise çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Bundan sonraki süreçte tünel çalışmalarının da tamamlanmasıyla Güney Çevre Yolu bitirilmiş olacak. Şehir içerisinde trafik yükünde artış yaşanıyor. Bu artışın yönetilebilmesi için Güney Çevre Yolu, Pulathane Bulvarı ve sahil yolunun tamamlanması ve birbirine bağlanması gerekiyor. Güney Çevre Yolu tamamlandığında transit trafiğin büyük bölümünü bu güzergâh üstlenecek. Böylece şehir içi ulaşımda sahil yolumuz ve Pulathane Bulvarı, yani Tanjant da şehrimize hizmet vermeye devam edecek. Bu yolların birbirine entegre edilmesiyle trafik yükünün, özellikle kavşaklardaki yoğunluğun da nispeten azalması bekleniyor" diye konuştu.