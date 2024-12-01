Erzurum'da mutant Karadeniz alabalığı ürettiler! Yüzde 82 daha hızlı büyüyorlar
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Karadeniz alabalığının mutantı üretildi. 2020 yılında Nobel Kimya Ödülü verilen "DNA üzerinde ekleme, çıkarma yapmalarına ya da DNA dizilimini değiştirmelerine olanak tanıyan özgün bir teknoloji" olarak bilinen CRISPR/Cas9 tekniğiyle üretilen mutant balıklar, normal balıklara göre daha hızlı büyüyüp gelişiyor.
• 01 Aralık 2024 - 12:16 • Son Güncelleme:
• 01 Aralık 2024 - 12:16 • Son Güncelleme: