Erzurum'da mutant Karadeniz alabalığı ürettiler! Yüzde 82 daha hızlı büyüyorlar

"3 YILDIR YOĞUN OLARAK ÇALIŞIYORUZ"

CRISPR/Cas9 tekniğinin genetiği değiştirilmiş organizmalarla (GDO) karıştırılmaması gerektiğini, bu teknikle doğada zaten var olan mutasyonların insan eliyle oluşturulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Abdulkadir Bayır, "Hiçbir teknik mükemmel değildir. Biz bu tekniği hayata geçirebilmek için yaklaşık 3 yıldır yoğun olarak çalışıyoruz. Hedeflerimizden birisi ürettiğimiz mutant balıkları gıda güvenliği açısından da ayrıntı olarak incelemek." diye konuştu.