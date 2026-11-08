Erzurum'da havalalar soğudu: Gezgin arıcılar göç etmeye başladı

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Arıcılığın emek ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu belirten Hasan Demir, "Yaz sezonunda petekli ballarımızı aldık, çok şükür satışlarımızı da yaptık. Şimdi göç zamanı geldi. Aydın’a giderek çam balı üretimine başlayacağız. Orada da balımızı aldıktan sonra arılarımızı kışlatıp ilkbaharda yeniden Oltu’ya döneceğim. Yaklaşık 23 saat hiç durmadan yolculuk yapıyoruz. Herkes bu zahmete katlanamaz. Arıcılığı seven, bu işe gönül veren insanlar ancak bu fedakarlığı yapabilir" dedi.