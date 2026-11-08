Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzurum'da havalalar soğudu: Gezgin arıcılar göç etmeye başladı
HaberlerGündem Haberleri Erzurum'da havalalar soğudu: Gezgin arıcılar göç etmeye başladı

Erzurum'da havalalar soğudu: Gezgin arıcılar göç etmeye başladı

08.11.2026 - 09:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Dursun Murat AYDIN/OLTU, (Erzurum), (DHA)-

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaz sezonunu çiçek balı üretimiyle geçiren arıcılar, havaların soğumasıyla kışlık üretim için sıcak bölgelere göç ediyor. Yaklaşık 20 yıldır arıcılık yapan Hasan Demir (48) de yaklaşık 250 arı kolonisiyle Aydın’a giderek çam balı sezonunu başlatacak.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Erzurum'da havalalar soğudu: Gezgin arıcılar göç etmeye başladı

Oltu ilçesinde arıcılık yapan üreticiler, mevsim değişikliğiyle arılarını daha sıcak bölgelere taşımaya başladı. Yaz aylarında Oltu’nun yaylalarında çiçek balı üreten arıcıların kış sezonundaki rotası ise Aydın oluyor.

2Erzurum'da havalalar soğudu: Gezgin arıcılar göç etmeye başladı

Arıcılar, arı kolonilerini kamyonlara yükleyip uzun yolculuğun ardından çam balı üretimi yapacakları bölgelere ulaşıyor. Oltu’nun Bahçecik Mahallesi’nde Kırdağ eteklerinde arıcılık yapan Hasan Demir de göç hazırlıklarını tamamladı.

3Erzurum'da havalalar soğudu: Gezgin arıcılar göç etmeye başladı

Yaklaşık 20 yıldır arıcılıkla uğraşan Demir, yaz sezonunda 250 civarındaki arı kolonisiyle 2,5 ton civarında çiçek balı üretti. Elde ettiği balın tamamını sattığını belirten Demir, şimdi kışlık üretim için Aydın'a gidiyor.

İLGİLİ HABER

Konya’da dikkat çeken uygulama! Yazın buz gibi, kışın ılık su akıyor
Konya’da dikkat çeken uygulama! Yazın buz gibi, kışın ılık su akıyor

4Erzurum'da havalalar soğudu: Gezgin arıcılar göç etmeye başladı

Yaklaşık 23 saat sürecek yolculuğun ardından Aydın'a ulaşacak olan Demir, burada çam balı üretimi yapacak. Yaklaşık 6 ay bölgede kalacak olan arıcı, sezon sonunda arılarını kışlatarak ilkbaharda yeniden Oltu'ya dönecek.

İLGİLİ HABER

Bursa'nın yıllardır beklediği büyük müjde geldi! Hızlı tren test sürüşleri şehirde başladı
Bursa'nın yıllardır beklediği büyük müjde geldi! Hızlı tren test sürüşleri şehirde başladı

5Erzurum'da havalalar soğudu: Gezgin arıcılar göç etmeye başladı

'BU İŞİ SEVENLER BU ZAHMETE KATLANIR'


Arıcılığın emek ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu belirten Hasan Demir, "Yaz sezonunda petekli ballarımızı aldık, çok şükür satışlarımızı da yaptık. Şimdi göç zamanı geldi. Aydın’a giderek çam balı üretimine başlayacağız. Orada da balımızı aldıktan sonra arılarımızı kışlatıp ilkbaharda yeniden Oltu’ya döneceğim. Yaklaşık 23 saat hiç durmadan yolculuk yapıyoruz. Herkes bu zahmete katlanamaz. Arıcılığı seven, bu işe gönül veren insanlar ancak bu fedakarlığı yapabilir" dedi.

6Erzurum'da havalalar soğudu: Gezgin arıcılar göç etmeye başladı

'2,5 TON BAL ÜRETTİM'


Bu yılki üretim sezonunu verimli geçirdiğini söyleyen Demir, "20 yıldır bu işi aynı emek ve özveriyle yapıyorum. Helal rızık kazanmak için yıllardır bu zahmete severek katlanıyorum. Bu sezon 2,5 ton bal aldım ve tamamını sattım. Şimdi sılamızdan ayrılma vakti. Elbette Oltu’yu özleyeceğiz. Yaklaşık 6 ay Aydın’da kalacağız, ardından yeniden memleketimize döneceğiz. Rabb'im bütün arıcıların emeğini boşa çıkarmasın" diye konuştu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi