Erzurum'da devlet desteği alan kadın başardı! Sıfırdan başladı, şimdi o ilin üretim üssü oldu

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İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gültekin Yılmaz da Tarım ve Orman Bakanlığının 2025'te hayata geçirdiği projeye Hınıs'tan 760 yetiştiricinin başvurduğunu bildirdi.Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 18 asil ve 16 yedek yetiştiricinin hak sahipliği kazandığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:"Hak sahipliği kazanan bu yetiştiricilerimiz yine Bakanlığımıza bağlı TİGEM işletmelerimizden sağlıklı, tüm aşıları yapılmış gebe damızlık hayvanları teslim aldılar. Teslim alınan bu hayvanların her ay düzenli sağlık kontrolleri ve denetimleri Bakanlığımızın taşra birimi olarak bizler tarafından yapılıyor. Bunun sonucunda da yine sadece bu projeye esas olmak üzere hayvan başı 1500 lira bakım ve besleme desteği adı altında destekleme ödemesi yapılmaktadır. Her yıl yapılan TARSİM sigortası yine bu projede esas olmak üzere bir yıl boyunca Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Bu projenin başta ilçemiz olmak üzere tüm memlekete hayırlı olmasını temenni ediyorum."