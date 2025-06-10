Erzurum'da anne sandıkları açıldı! Hepsi yeniden tasarlanarak podyuma çıktı

Öğrencilerimle bunları özellikle giyilebilir yaptık ki bu atık olmasın. Giyelim, çıkalım, gezelim. Biliyorsunuz; ehram çok nadir bulunan kıymetli ama artık olmayan bir dokuma. Rize bezi, peştamal, daha çok kaybolmaya yüz tutmuş sandıklarda kalmış kullanılamaz haldeki dokumaları gün yüzünü çıkartarak, 'sandıktan podyuma' sloganıyla hareket ettik" dedi.