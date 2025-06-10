Erzurum'da anne sandıkları açıldı! Hepsi yeniden tasarlanarak podyuma çıktı
Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nü bitiren 5 öğrenci, mezuniyet çalışmasında annelerinin sandıkta sakladığı yaklaşık 300 yıllık ihram, Rize bezi ve Karadeniz peştamalını 'sandıktan podyuma' sloganıyla modernize ederek, günlük kıyafete dönüştürdü. 5 arkadaşın geleneksel dokumaları geleceğe taşımak amacıyla tasarladığı kıyafetler, okulda sergilendi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Safiye Sarı, 'Bütün çalışmalarımızda doğayı kirletmeden olabildiğince kaynakları az kullanarak, satın almadan daha çok atık ve atıl kalan dokumalarla ilgilendik. Geleneksel dokumalar tasarım anlayışımızda hedef noktası oldu' dedi.
Salih TEKİN/ERZURUM,(DHA)-
• 10 Haziran 2025 - 10:12 • Son Güncelleme:
Salih TEKİN/ERZURUM,(DHA)-
• 10 Haziran 2025 - 10:12 • Son Güncelleme: