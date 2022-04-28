Erhan Yazıcıoğlu: Kızımın kakasını yedim!
Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Çocuklarına olan düşkünlüğünü anlatan 70 yaşındaki sanatçı, yıllar önce eşiyle arasının limoni olduğu döneme ait itirafıyla hem sunucuyu hem de izleyenleri şoke etti.
'Karadayı', 'Çatı Katı Aşk', 'Şemsi Paşa Pasajı' gibi yapımlarda ve pek çok tiyatroda rol alan Erhan Yazıcıoğlu Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' adlı programına konuk oldu. Usta oyuncu, programda kızının kakasını yediğini anlatınca Armağan Çağlayan şoke oldu.
“BABAMIN YAPTIĞI HATALARI ASLA YAPMADIM"
Usta oyuncu, babasının çok zengin olduğunu ama kumar tutkusu yüzünden her şeyini kaybettiğini söyledi: “Rami’deki lastik fabrikası, babam Muhsin Yazıcıoğlu’nundu. Gitti o fabrika. Biz üzüm seviyoruz diye bağ satın alan bir adamdı babam. Gül ağacı kaplı Cadillac ile berbere giderdik. Böyle bir hayatın içine etti babam ne yazık ki! Çok üzdü ve 48 yaşında annemi beyin tümöründen gömmek zorunda kaldık. Hatun tutkusu da vardı, dört ayrı ev, dört ayrı kadın. Babamın yaptığı hataları asla yapmadım, paramı çok iyi değerlendirdim.”
“1 MİLYON DOLAR HARCADIM, DOKUZ EV SATTIM”
1995 yılında tiroit kanserine yakalanan ve doktor hatası nedeniyle ses tellerinden birini kaybeden Yazıcıoğlu, bu konuyla ilgili de şöyle konuştu:“Tabii ki kırgınım. Hayatımı engelledi. O yıl bir kanal ile büyük bir anlaşma yapma aşamasındaydım. Sekiz ay konuşamadım. Dünyanın her yerine götürdü beni Müge’m. Hepsi ‘Sesiniz gitti, oyunculuk yapamazsınız’ dedi. Ama ben ‘Yapacağım’ dedim ve yarım bıraktığım oyuna devam ettim. Tabii ki tam gelmedi ama ‘o ses gelecek’ diye balkonda bağırdım. 14 yıl sürdü kanser tedavim, hiç pes etmedim. 1 milyon dolar harcadım, dokuz evimi sattım. Ne kadınlar ne de kumar, paramı hastalıklar yedi.”
"BU BANA SÖYLENİR Mİ?"
Yazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan kızları Begüm ve Burçak'tan bahsedilince konu kızının kakasını yiyip yemediğine geldi. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan oyuncu ,"Annesi lavaboda yıkıyor Begüm'ü. 'Senin ben kakanı yerim' dedim. Biraz da aramız limoniydi eşimle. 'Aman sen de bu ne sevgi?' dedi. 'Gel ye de göreyim' dedi. Bu bana söylenir mi? Aldım ve yedim hocam! Vallahi yedim" dedi.
"O SEVGİDEN DEĞİL, SİNİRDEN"
Armağan Çağlayan bu açıklama karşısında şoke oldu ve "Yani o sevgiden değil de hanımefendiyle aranız gergin olduğu için sinirden.." dedi.
Erhan Yazıcıoğlu ise "Tahrikten evet ama sevgiden de yani. O yüzden onlar benim için (kızları) tutkuların en büyüğüdür. Düşünemedim. Süt kokuyor zaten" dedi.