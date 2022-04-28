Erhan Yazıcıoğlu: Kızımın kakasını yedim!

“1 MİLYON DOLAR HARCADIM, DOKUZ EV SATTIM”

1995 yılında tiroit kanserine yakalanan ve doktor hatası nedeniyle ses tellerinden birini kaybeden Yazıcıoğlu, bu konuyla ilgili de şöyle konuştu:“Tabii ki kırgınım. Hayatımı engelledi. O yıl bir kanal ile büyük bir anlaşma yapma aşamasındaydım. Sekiz ay konuşamadım. Dünyanın her yerine götürdü beni Müge’m. Hepsi ‘Sesiniz gitti, oyunculuk yapamazsınız’ dedi. Ama ben ‘Yapacağım’ dedim ve yarım bıraktığım oyuna devam ettim. Tabii ki tam gelmedi ama ‘o ses gelecek’ diye balkonda bağırdım. 14 yıl sürdü kanser tedavim, hiç pes etmedim. 1 milyon dolar harcadım, dokuz evimi sattım. Ne kadınlar ne de kumar, paramı hastalıklar yedi.”