Enkazdan çıkarılıp İzmir'e sevk edilen kzının mezarı Kahramanmaraş'ta çıktı! Acılı anne yeniden DNA testi istedi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi enkazından yaralı çıkarılıp İzmir'e götürüldüğü öne sürülen Fikriye Aybüke Körük'ün (26) DNA eşleşmesi sonucu, cenazesi Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı'ndan çıktı. Kızının cenazesini buradan alıp, memleketi Adana'ya götürerek toprağa veren Fadime Gökçe (56), yeniden DNA testi yapılması için harekete geçti.
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 10 Haziran 2024 - 12:21 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 10 Haziran 2024 - 12:21 • Son Güncelleme: