Enkazdan çıkarılıp İzmir'e sevk edilen kzının mezarı Kahramanmaraş'ta çıktı! Acılı anne yeniden DNA testi istedi

'GERÇEK ORTAYA ÇIKSIN'

Buna karşın Fadime Gökçe, teslim alıp annesinin yanına defnettiği genç kadının kızı olduğuna inanamadığını belirtip, "Bu kişiyi, bir kadın, 'kendi kızı' diye teşhis edip, toprağa veriyor. İnsan tanımadığı birini teşhis eder mi? Kızımı saçından bile tanırım. Ölümünden sonra bir fotoğraf bile çekilmemiş, görmedim. Bir karışıklık da olmuş olabilir. Bu nedenle tekrar savcılığa başvurduk. DNA testi yapılsın, gerçek ortaya çıksın" dedi.