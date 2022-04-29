Engincan Ural sevgilisine evlenme teklif etmişti! Düğün tarihi...

TARİH NETLEŞMEDİ

“İşler yolunda. Markam her gün daha da büyüyor. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan da annemin konserleriyle ilgileniyorum” diyen Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya’ya geçtiğimiz günlerde evlenme teklif ettiği haberlerini doğruladı.