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MagazinEngincan Ural sevgilisine evlenme teklif etmişti! Düğün tarihi...
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• 29 Nisan 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:

Engincan Ural sevgilisine evlenme teklif etmişti! Düğün tarihi...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Uralsevgilisi Merve Kaya ile evlilik hazırlığı yapıyor. Ural, düğün tarihi ile ilgili muhabirlere yanıt verdi.

• 29 Nisan 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:
1Engincan Ural sevgilisine evlenme teklif etmişti Düğün tarihi...
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Sibel Can ve Hakan Ural’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı.

2Engincan Ural sevgilisine evlenme teklif etmişti Düğün tarihi...

İş görüşmesine geldiğini belirten Ural, kendine ait tekstil markası için koşturmaya devam ettiğini ve yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi.

3TARİH NETLEŞMEDİ

TARİH NETLEŞMEDİ

“İşler yolunda. Markam her gün daha da büyüyor. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan da annemin konserleriyle ilgileniyorum” diyen Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya’ya geçtiğimiz günlerde evlenme teklif ettiği haberlerini doğruladı.

4Engincan Ural sevgilisine evlenme teklif etmişti Düğün tarihi...

Ural, ne zaman evlenecekleri sorusuna ise “Düğün tarihimiz henüz netleşmedi” yanıtını verdi.

5Engincan Ural sevgilisine evlenme teklif etmişti Düğün tarihi...

Merve Kaya, özel gecenin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

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