• 29 Nisan 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:
Engincan Ural sevgilisine evlenme teklif etmişti! Düğün tarihi...
Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Uralsevgilisi Merve Kaya ile evlilik hazırlığı yapıyor. Ural, düğün tarihi ile ilgili muhabirlere yanıt verdi.
• 29 Nisan 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:
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Sibel Can ve Hakan Ural’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı.
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TARİH NETLEŞMEDİ
“İşler yolunda. Markam her gün daha da büyüyor. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan da annemin konserleriyle ilgileniyorum” diyen Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya’ya geçtiğimiz günlerde evlenme teklif ettiği haberlerini doğruladı.