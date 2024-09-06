Engin Polat ve 3 sanık hakkında tahliye kararı! Dilan Polat'tan ilk paylaşım geldi, tahliye kararına itiraza ret
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararı sonrası Dilan Polat, sevinç çığlıkları attı. Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Enerji' şarkısını söyledi. Dilan Polat eşi Engin Polat'ı karşılamak için Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Dilan Polat, "10 aydır bütün aile birbirinden ayrıydı. Artık kavuştuk. Bugün tamamen kavuşma günü" dedi. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "kara para aklama" davasında Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazda bulundu. Başsavcılığın tahliye kararına itirazı reddedildi.
AA/DHA/İHA
• 06 Eylül 2024 - 10:57 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 06 Eylül 2024 - 10:57 • Son Güncelleme: