Engelli kızı için bir tek dileği vardı! Dolandırıcılar onu bu şekilde yakaladı
Hatay'da, serebral palsi (SP) hastası kızı Elif'i (11) hastaneye ulaştırmak amacıyla otomobil satın almak için oto galerici A.Y.'ye para gönderen Nurten Yüksek (47), aracını teslim alamadı. Galerici hakkında suç duyurusunda bulunan Yüksek, "Ya otomobilimizi versinler ya da paramızı iade etsinler. Lütfen yetkililer ilgilensinler, kızım daha fazla mağdur olmasın" dedi.
• 03 Aralık 2024 - 15:27 • Son Güncelleme:
• 03 Aralık 2024 - 15:27 • Son Güncelleme: