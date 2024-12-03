Engelli kızı için bir tek dileği vardı! Dolandırıcılar onu bu şekilde yakaladı

"Aradan geçen süreçte bu kişi hakkında hala dava da açılmadı. Ya otomobilimizi versinler ya da paramızı iade etsinler. Lütfen yetkililer bu konuyla ilgilensinler, engelli kızım daha fazla mağdur olmasın. Şu an kızımla çok zor durumdayız. Maalesef binlerce defa bize yalan söylediler, her zaman farklı bir tarih belirttiler. Kırsal alanda olduğumuz için kızım rahatsız olduğu, acil bir durum olduğu zaman yakınlarım yanımda olmazsa, bir araç bulamazsam maalesef hastaneye bile götüremiyorum" diye konuştu.DHA'nın görüşmek istediği A.Y.'ye ise ulaşılamadı. A.Y.'nin akrabaları da olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü. (DHA)