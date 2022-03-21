• 21 Mart 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:
Enes Batur'un eski aşkı Ecenaz Üçer paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı!
Türkiye'nin en çok kazanan fenomeni Enes Batur ile yaşadığı aşkla tanınırlığını arttıran Ecenaz Üçer, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı.
• 21 Mart 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en çok kazanan fenomeni Enes Batur ile yaşadığı aşkla tanınırlığını arttıran Ecenaz Üçer, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı.
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