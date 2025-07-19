En çok ataması olan 2 yıllık bölümler! 2025'te okunabilecek en iyi 2 yıllık bölümler hangileri?

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2025 Üniversite tercih dönemi başladı. ÖSYM internet sitesinden öğrencilerin tercihleri yapılıyor. Adaylar bu süreçte en iyi 2 yıllık bölümleri de araştırmaya devam ediyor. Biz de ataması en çok olan 2 yıllık bölümleri araştırdık.