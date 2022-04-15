Emina Jahovic'den Ramazan açıklaması: Beni manevi olarak çok rahatlatıyor

"DAVA SÜRECİNDE KİMSE BÖYLE OLSUN İSTEMEZ"

Öte yandan Jahovic, geçtiğimiz aylarda Bebek'te kameralara yansımıştı. Muhabirlerle konuşan şarkıcı, eski eşi Mustafa Sandal ile olan davası hakkında, "Yani dava sürecinde kimse böyle olsun istemez. Ama boş verin çok keyifli zamanlardan geçiyorum" diye konuşmuştu. Emina Jahovic, muhabirlerin "Mustafa beyle çocuklar için bir araya geliyordunuz. Bu süreçten sonra görüşüyor musunuz?" sorusuna ise, "Ya boşverin onu da başka şeylere bakalım. O kadar mutluyum ki her şey mükemmel. Çok iyi şeyler oluyor" yanıtını vermişti.