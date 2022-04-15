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MagazinEmina Jahovic'den Ramazan açıklaması: Beni manevi olarak çok rahatlatıyor
HaberlerMagazin Haberleri Emina Jahovic'den Ramazan açıklaması: Beni manevi olarak çok rahatlatıyor
• 15 Nisan 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:

Emina Jahovic'den Ramazan açıklaması: Beni manevi olarak çok rahatlatıyor

Mustafa Sandal ile 2008-2018 yılları arasında evli kalan ve nafakasını ödemediği gerekçesiyle iki çocuğunun babasıyla icralık olan Emina Jahovic, önceki gece Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Jahovic, Ramazan ayında manevi olarak rahatladığını söyledi.

• 15 Nisan 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:
1Emina Jahovicden Ramazan açıklaması: Beni manevi olarak çok rahatlatıyor
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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 2018'de 10 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Şubat ayında iki aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal'ın evine icra memurlarını gönderen Jahovic'in bu hamlesi Sandal'ı kızdırmış ve ünlü şarkıcı da eski eşine her ay ödediği 15 bin TL'lik nafakanın iptali için dava açmıştı.

2Emina Jahovicden Ramazan açıklaması: Beni manevi olarak çok rahatlatıyor

Sandal, eski eşinin Çubuklu Vadisi'ndeki evinin kira gelirini alma hakkından mahrum edilmesini istemiş, Jahovic ise davanın reddine başvurmuştu.

3Emina Jahovicden Ramazan açıklaması: Beni manevi olarak çok rahatlatıyor

Sırp şarkıcı Emina Jahovic (40), sonrasında ise 2008-2018 yılları arasında evli kaldığı, çocukları Yaman ve Yavuz'un babası Mustafa Sandal'ın (52) toplam 1 milyon 105 bin 863 TL'lik nafaka borcu olduğunu iddia etmişti.

4MUSTAFA EKONOMİK OLARAK RAHAT

"MUSTAFA EKONOMİK OLARAK RAHAT"

İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki 'nafakanın azaltılması' davasının duruşmasına avukatı Altın Mimir'le katılan şarkıcı, "Mustafa ekonomik olarak rahat. Çocukları okula götürüp getirmesi için araba alacaktı ya da kiralayacaktı. Çocukların tatil paralarını ve evdeki yardımcıların paralarını ödeyecekti. Hiçbirini ödemedi. Nafakayı ödemiyor" demişti.

5DEKONTLARIYLA BELİRLENİP ONAYLANDI

DEKONTLARIYLA BELİRLENİP ONAYLANDI

Önceki günlerde ise İstanbul Nöbetçi İcra Mahkemesi'nin verdiği kararda, Mustafa Sandal'ın eski eşine 968 bin TL nafaka ödemesi yaptığı banka dekontlarıyla belirlenip onaylanmıştı. Sandal'a ait olan Çubuklu Vadisi'ndeki villanın iki yıllık kira bedeli olarak 900 bin TL daha Emina Jahovic'e ödenmişti. Mahkeme kararında, Sandal'ın, oğulları Yaman ve Yavuz'un okul taksitleri ile diğer tüm zorunlu ihtiyaçlarını da eksiksiz ödediği görülmüştü.

6DÖRT MİLYON EURO YATIRIM ALMIŞ

DÖRT MİLYON EURO YATIRIM ALMIŞ!

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; geçimini sağlamakta zorlandığı için Mustafa Sandal'ı icraya veren Jahovic'in, kozmetik firması için Sırbistanlı bir iş adamından dört milyon euro yatırım desteği ve aylık 10 bin dolar maaş aldığı ortaya çıkmıştı.

7SANDALIN TALEBİ KABUL EDİLDİ

SANDAL'IN TALEBİ KABUL EDİLDİ

İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi, "Birikmiş nafaka alacağı" iddiasıyla ilgili Sandal'ın durdurma talebini kabul etmişti. Mustafa Sandal'ın açtığı nafaka iptali davası ise önümüzdeki duruşmalarda karara bağlanacak. Basın mensuplarının kendisini görüntülemesiyle kısa bir şaşkınlık yaşayan Jahovic, ardından poz vermeyi de ihmal etmedi.

8ORUÇ TUTUYORUM

"ORUÇ TUTUYORUM"

İftar sonrasında yürüyüş yaptığını söyleyen Jahovic "Oruç tutuyorum. Formumu korumak için de yürüyüş yapıyorum. Ramazan ayı beni manevi olarak çok rahatlatıyor" diye konuştu. Yürüyüş sırasında genelde Sırp müzikleri dinlemeyi sevdiğini söyleyen şarkıcı, "Yakında yeni bir şarkı yapacağım. Bitirme aşamasındayım" ifadelerini kullandı.

9DAVA SÜRECİNDE KİMSE BÖYLE OLSUN İSTEMEZ

"DAVA SÜRECİNDE KİMSE BÖYLE OLSUN İSTEMEZ"

Öte yandan Jahovic, geçtiğimiz aylarda Bebek'te kameralara yansımıştı. Muhabirlerle konuşan şarkıcı, eski eşi Mustafa Sandal ile olan davası hakkında, "Yani dava sürecinde kimse böyle olsun istemez. Ama boş verin çok keyifli zamanlardan geçiyorum" diye konuşmuştu. Emina Jahovic, muhabirlerin "Mustafa beyle çocuklar için bir araya geliyordunuz. Bu süreçten sonra görüşüyor musunuz?" sorusuna ise, "Ya boşverin onu da başka şeylere bakalım. O kadar mutluyum ki her şey mükemmel. Çok iyi şeyler oluyor" yanıtını vermişti.

10ÇOK İYİ ŞEYLER OLUYOR

"ÇOK İYİ ŞEYLER OLUYOR"

Şarkıcı, "Mutluluğu aşka mı yoralım?" sözlerine ise gülerek, "Aşkı da boş verin. İş olarak çok iyi şeyler oluyor. Ondan dolayı çok mutluyum" demişti. (Milliyet)

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