Emeklilere ücretsiz tatil fırsatı! Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde konaklama imkanı

Kuşadası'nda faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otel olarak Avrupalı emekliler gibi Türkiye'deki emeklilerin de tatil yapması için harekete geçtiklerini dile getiren Çevik, "Özellikle Avrupa ülkelerinde emekli olanlar, emeklilik dönemlerinde dünyanın dört bir tarafından tatile çıkıyor. Türkiye de Avrupalı emeklilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Geldiklerinde Türkiye'nin deniz, kum ve güneşinden, tarihi güzelliklerinden, sağlık hizmetlerinden yararlanıyorlar. Bu turizm sektörümüzün gelişmesine ve ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor. Turizmciler olarak bu durumdan memnunuz. Ancak yabancı emekli turistin faydalandığı imkanlardan ülkemizdeki emeklilerin de aynı şekilde yararlanmasını istiyoruz" dedi.