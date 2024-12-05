Emeklilere ücretsiz tatil fırsatı! Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde konaklama imkanı
Emekli vatandaşları sevindiren haber geldi. Ücretsiz tatil imkanı sunuluyor. Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde konaklama fırsatı bulunuyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde turizm işletmeciliği yapan Halil İbrahim Çevik, Türkiye'de denize kıyısı olmayan şehirlerde yaşayan emekliler için 5 yıldızlı otelde tatil yapma imkanı sunan sosyal sorumluluk projesini başlattığını duyurdu. Proje kapsamında ilk 25 emekli otelde ağırlanırken, 1 yılda 500 emeklinin ücretsiz tatil yapma imkanı bulacağı belirtildi.
DHA
• 05 Aralık 2024 - 15:46 • Son Güncelleme:
DHA
• 05 Aralık 2024 - 15:46 • Son Güncelleme: