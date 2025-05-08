Emekli olduktan sonra hayatı değişti! 60 yaşında sıfırdan bu işe başladı
Girişimcilik hikayeleri iş değiştirmek isteyenlere ilham veriyor. Genç yaşlarda hayallerinin peşinden gidemeyenler emekli olduktan sonra yapmak istedikleri işi daha kolay seçebiliyor. Bunlardan biti de 60 yaşındaki Özgür Dönmez. Önce kursa gidip hayalindeki işin ilk tohumlarını attı. Sonrasında evinde masası bile olmadan yeni işine başladı. Şimdi ise hayalleri çok büyük. İşte üretmekten hiç vazgeçmeyen Özgür Dönmez'in hikayesi...
• 08 Mayıs 2025 - 09:29 • Son Güncelleme:
• 08 Mayıs 2025 - 09:29 • Son Güncelleme: