Emekli maaşı yüksekten bağlanıyor! Dilekçe veren yaşadı 2022 yılına özel durum…
SGK, SSK, emekli, Bağkur’lu, engelli, ev kadını milyonları ilgilendiriyor. Emeklilik için büyük fırsat. Emekli aylık hesabında 2008 sonrası için gelişme hızı, TÜFE ve aylık bağlama oranının yüzde 30’u aylığa yansıtılmaktadır. 2021 yılı yerine 2022 yılında dilekçe verenler gelişme hızı ve TÜFE geçtiğimiz yılın enflasyonuna göre daha yüksek hesaplandığından bu yıl dilekçe verecek olanlara daha yüksek aylık bağlanacak. Ancak geçtiğimiz yıllarda daha erken dilekçe verip emekli olanlar daha karlı çıkmıştı, bu sadece 2022 yılına ait rakamlardan kaynaklanıyor. Staj sürelerinizi kayıt altına aldırsanız bile SGK emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. 1983 doğumlu kızım yüzde elli engelli. 12 yıl engelli kadrosunda çalıştı şuan çalışmıyor görme engelli ne zaman emekli olabilir. Eşim ev hanımı emekli olabilir mi? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır yanıt verdi…
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Selamlar 2021 in onuncu ayında emekli oldum. 3000 TL maaş bağlandı, 2022 Ocak zammı ile(yüzde 25.5) maaşım 3765 T’ ye yükseldi. SGK’nın emekli maaş öğrenme sitesinde şuan çalışanların emekli olunca alacağı maaşların yüzde 44 artış var. Maaş bağlama sitesini yıllardır takip ediyorum. Artış hep aynı olurdu. Bu durum doğrumu yoksa emekli olanlar bir gol de burada mı yedi. Kolay gelsin. Size bir de örnek vereyim bizzat öz kardeşim 2 yıldır işsiz ve prim yatmıyor. Maaş bağlama sitesinde maaşı 2022 öncesi 3000 TL idi ona da yüzde 44 artış olmuş prim yatmadığı halde benim maaşımı katladı. Site de görünen maaş şu an 4320 olmuş. Zafer Yılmaz
Merhaba, aylık hesabında 2008 sonrası için gelişme hızı, TÜFE ve aylık bağlama oranının yüzde 30’u aylığa yansıtılmaktadır. 2021 yılı yerine 2022 yılında dilekçe verenler gelişme hızı ve TÜFE geçtiğimiz yılın enflasyonuna göre daha yüksek hesaplandığından bu yıl dilekçe verecek olanlara daha yüksek aylık bağlanacaktır. Ancak geçtiğimiz yıllarda daha erken dilekçe verip emekli olanlar daha karlı çıkmıştır, bu sadece 2022 yılına ait rakamlardan kaynaklanmaktadır.
15.03.1972 doğumluyum 17.12.1993 Bağkur başlangıç 11 ay 29 gün Bağkur 24.07.1995 sigorta başlangıcım ortalama 9500 gün pirim askerliğim 02.02.1994 başladı 1995 bitti askerlik borçlanma yapılabilir mi yapılırsa erkene çeker miyim emekliliğimi. Hüseyin Türe
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 54 yaş 5675 prim günü şartlarına tabisiniz. Sizin askerlik hizmetiniz sigortalılık başlangıcınızdan sonra olduğundan yaş ve prim günü şartlarınızı borçlanmanız halinde değiştirmez. Prim gününüzü tamamlamışsınız, ne yazık ki 54 yaşını bekleyeceksiniz.
Merhaba adım Yeşim Yılmaz 29/04/1978 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim SSK 20/12/1996 yılında sigortalı başlangıcım var. 3197 gün, hizmetim var. 28/01/2021 tarihinde kendi şirketimi kurdum Bağkurlu oldum Bağkur gün 360 gün, hizmetim var. Hala Bağkurlu’yum eğer EYT yasası çıkarsa, EYT'den yararlanabilir miyim? EYT'den çıkacak bu yasadan nasıl yararlanabilirim? Nasıl bir yol izlemem gerekir? Yardımcı olursanız cevap verebilirseniz çok memnun olurum. Saygılarımla..
Merhaba, 4/a’ya tabi emeklilik şartlarınız 53 yaş 5900 prim günüdür. Bağkur hizmetleriniz 1261 günü geçer ise Bağkur kapsamında emekli olursunuz. Bu durumda prim gün şartınız 7200 güne yükselir. 4/a’dan devam etmek sizin için daha avantajlı olacaktır, ayrıca EYT’den nasıl bir yasa çıkarılacağı henüz belli değil. 3600 gün ile kısmi aylık bağlanması kararlaştırılırsa tarafınıza aylık bağlanır. Ancak diğer şartlar aranırsa yine eksik gününüz olduğundan beklemeniz gerekebilir.
Ben 01.03.1970 doğumluyum, ilk SGK girişim 28.02.1990-1993-1996 Aralık arası SGK’lı çalıştım, 1997-2002 arası 657’li çalıştım 2002 de yüz kızartı suç nedeniyle memurluktan çıkarıldım, 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası aldım 9 ay 10 gün hapiste kaldım. 2004 den 2011 e kadar çeşitli işlerde SGK’lı çalıştım. memnu hakların iadesi şartları ve süreyi doldurunca başvuru yaptım karara istinaden memurluktan atıldığım kurumun açıktan atama kurasına katıldım ve atama kararı için hukuk biriminden alınan kararla 09.03.2011 yılında atandım Şubat 2021 yılında kurum atamamın hatalı yapıldığı gerekçesiyle işten atıldım istinat mahkemesine başvurdum henüz sonuç çıkmadı ben bu durumda SGK’lı olarak 52 yaşa tabi emekli olabilir miyim ve ne kadar maaş alırım. SGK’lı olarak emekli olduktan sonra mahkemeyi kazanırsam yeniden memurluğa dönüş yaparak memurluktan emeklilik olan 54 yaşa tabi emekli sandığından emekli olabilir miyim. Konuyla ilgili bilgi verirseniz sevinirim iyi günler.. Ender Günay
Merhaba, son 1261 günlük hizmetiniz 4/c kapsamında olduğundan dolayı 4/a emeklisi olamazsınız. Davanız olumlu yada olumsuz sonuçlansa da geriye dönük prim iptali olmayacağından yine 4/c sigortalısı olacaksınız. 4/a’ya geçmeniz için 1261 gün 4/a’lı olarak bir işte çalışmanız gerekir. Ancak 2011’den 2021 tarihine kadar atandığınız kurumda 4/a sigortalısı olarak çalıştıysanız SGK’lı olarak emekli olmanız mümkün.
1983 doğumlu kızım yüzde elli engelli. 12 yıl engelli kadrosunda çalıştı şuan çalışmıyor görme engelli ne zaman emekli olabilir.
Merhaba, kızınız vergi indirim belgesiyle birlikte engelli emekliliğine başvurabilir. Öncelikle bağlı bulunduğu bölgedeki gelir idaresi başkanlığına müracaat ederek vergi indirim yazısı alması gerekir. Vergi dairesi kızınızı heyet hastanesine yönlendirecek, heyet hastanesinden çıkacak %40 ve üzeri raporlar engelli emekliliği şartları belli olacak. Şartlar işe giriş tarihine prim gün sayısına ve rapor oranına göre değişiklik göstermektedir. Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/yaslilik_ayligi/emeklilikte_ozel_kosullar/sakat_neden
Merhabalar, eşim şu anda ev hanımıdır.08/06/1979 doğumlu, 01/09/1998 tarihinde ilk olarak 4/a sigortalısı olmuş ancak sadece 224 günü var. Bundan sonraki süreçte isteğe bağlı olarak primlerini ödersek normal şartlarda ne zaman emekli olabilir.27/07/2005 de ikiz çocuklarımız oldu. Doğum borçlanmasını tavsiye eder misiniz?4/a kapsamında çalışması ile isteğe bağlı prim ödemesi arasında fark var mıdır?
Merhaba, eşiniz 58 yaşında 3600 prim gün şartıyla 4/a kapsamında ileri yaştan yaşlılık aylığı alabilir. Tabi bunun için en az 3600 prim gününe ihtiyacı olacak, 2 çocuk için 1140 gün borçlanma yapsanız eksik kalan 1936 günü yine çalışarak tamamlaması gerekir. İsteğe bağlı sigortalı olur ise Bağkur kapsamına alınacaktır. Bağkur’lularda ise ileri yaştan emeklilikte 3600 gün değil, 5400 prim gün şartı aranır. Sizin için uygun olan 4/a kapsamında 3600 günü tamamlamak olacaktır.
Eşim 30.08.1963 doğumlu olup 1980 yılında yurtdışında işçi olarak 11 ay çalışmıştır. Pasaportunda işçi olarak Alman hükûmetince damga vardır. Çalışma süresi 18 yaş altı olduğu için kabul edilmedi, daha sonra ev hanımlığı süresi var.(200 gün yaklaşık olarak) iki doğum var nasıl borçlanabilir ve de nasıl emekli olabiliriz? Türkiye'de 2015 yılında sigorta başlangıcı var, sonrasında 944 günde çalışma var.
Merhaba, eşiniz Almanya’da çalışmış olduğu süreleri borçlanabilir. SGK 18 yaş altı olup olmadığına o dönemler için bakmamaktadır. Alman konsolosluğundan hizmet belgesi, emniyet müdürlüğünden yurda giriş çıkış belgesi ve yurtdışı borçlanma belgesini kuruma ileterek borçlanma yapabilirsiniz. Ayrıca ev hanımlığı süresi için de aynı belgeleri alarak yine yurtdışı borçlanmasına başvuru yapabilirsiniz. O döneme ait süreleri borçlandıktan sonra 3600 günden yaşlılık aylığına müracaat edebilirsiniz.
Mert Bey merhaba, Son düzenlemeler staj başlangıcını emekli olma hesabında kabul ediyor mu etmiyor mu? Doğum tarihim 15.05.1971 staj başlangıç tarihim 05,05,1987. Sigortalı işe başlangıcım 01.09.1989 yeni düzenlemeye göre ne zaman emekli olabilirim. Çalışma gün sayımda eksiklik yok.10.200 gün çalışma sürem. Saygılarımla, Uğur Aydın
Merhaba Uğur Bey, ne yazık ki staj mağdurları ile ilgili bir kanun çalışması bulunmamaktadır. Hala staj başlangıcını kurum emeklilik hesabında dikkate almıyor, önümüzdeki süreçte de EYT sorunu çözülmeden staj mağdurlarına sıra gelecek gibi durmuyor.
Ben 15.01.1984 doğumluyum. Benim sigorta giriş kaydım 2006 yılı 27 Aralık, sadece 1 gün olarak görülüyor. Sonrasında 16.07.2007 - 21.11.2008 tarihleri arasında (318 gün) çalıştığım işten ayrıldım. 155 günlük askerlik vazifemi tamamladım. Askerden sonra 04.06.2009-16.06.2009 tarihleri arasında (13 gün bir iş yerinde çalışıp ayrıldım.19.06.2009tarihinde halen çalışmakta olduğum işyerinde çalışmaya başladım. E-devlet kayıtlarında 16.02.2021 tarihi itibari ile 4643 gün görülmektedir
Sorularım şunlardır:
- 1998 yılı yaz tatilinde 50 iş günü (2,5 ay) süren bir staj dönemim oldu. Bu stajı kayıt altına aldırıp sigorta başlangıcını geriye aldırma şansımız olur mu??
- 2006 yılı başlangıç baz alınacak olursa ben ne zaman ve hangi şartlarda emekli olurum?
- emekli olmamı ve emekli maaşımı etkilemeyecek şekilde prim ödemeye ne zaman son verebilirim? ( yaşı beklemek denilen tabir)
- prim gün sayım dolduğu halde prim ödemeye devam edersem emekli maaşım düşer mi?
- bana tavsiye edeceğiniz herhangi bir önerimiz, yönlendirmeniz olur mu? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim, Saygılarımla. Servet Boyacıoğlu
Merhaba, Staj sürelerinizi kayıt altına aldırsanız bile SGK emeklilik hesabında dikkate almamaktadır. Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 60 yaş 7000 prim günü şartına tabisiniz. 7000 Prim gününüzü doldurduktan sonra asgari ücretin 2,5 katının altında prim bildirimi yapıyorsanız yapmamanız daha avantajlı olacaktır. Asgari ücretin 2,5 katının atındaki prim bildirimleri aylığınızı yükseltmez. Size tavsiyemiz prim bildirimlerinizi olabildiğince yüksekten ödeyebilirsiniz.
Merhaba, ben BAE’de ikamet etmekteyim. Türk vatandaşıyım, evlendikten sonra buraya yerleştim. Buradan sigorta primlerimi ödeyebilir miyim?
Merhaba, isteğe bağlı sigortada aranan şartlardan biri Türkiye’de ikamet etmektir. Türkiye dışında ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri gereği Fransa, İsviçre, İsveç ve İngiltere’de de ikamet edenler isteğe bağlı sigortalı olabilmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri ile bu yönde bir ikili sosyal güvenlik sözleşmemiz bulunmadığından orada ikamet ederken isteğe bağlı prim ödemesi gerçekleştiremezsiniz.