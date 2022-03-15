Emekli maaşı yüksekten bağlanıyor! Dilekçe veren yaşadı 2022 yılına özel durum…

Merhaba adım Yeşim Yılmaz 29/04/1978 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim SSK 20/12/1996 yılında sigortalı başlangıcım var. 3197 gün, hizmetim var. 28/01/2021 tarihinde kendi şirketimi kurdum Bağkurlu oldum Bağkur gün 360 gün, hizmetim var. Hala Bağkurlu’yum eğer EYT yasası çıkarsa, EYT'den yararlanabilir miyim? EYT'den çıkacak bu yasadan nasıl yararlanabilirim? Nasıl bir yol izlemem gerekir? Yardımcı olursanız cevap verebilirseniz çok memnun olurum. Saygılarımla..

Merhaba, 4/a’ya tabi emeklilik şartlarınız 53 yaş 5900 prim günüdür. Bağkur hizmetleriniz 1261 günü geçer ise Bağkur kapsamında emekli olursunuz. Bu durumda prim gün şartınız 7200 güne yükselir. 4/a’dan devam etmek sizin için daha avantajlı olacaktır, ayrıca EYT’den nasıl bir yasa çıkarılacağı henüz belli değil. 3600 gün ile kısmi aylık bağlanması kararlaştırılırsa tarafınıza aylık bağlanır. Ancak diğer şartlar aranırsa yine eksik gününüz olduğundan beklemeniz gerekebilir.