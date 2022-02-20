Elvir Balic'ten Önder Karaveli hakkında dikkat çeken yorum! 'Hep aynı sorun, nasıl çözecek bilmiyorum ama...'

TURGAY DEMİR: Sezon başından beri direkten dönen top sayısı 18… Sadece Altay maçında 30 saniye içinde iki kez top aynı direkten geri geldi. Yani, Beşiktaş pozisyon üretiyor ve bunların bir bölümü beceriksizce harcanıyor ama işin için de bir şanssızlık olduğu da aşikar. Koç kesmek de yetmez, deve belki... Altay gücü sınırlı bir ekip ve ligde kalma mücadelesi veriyor. Bu şartlarda normal bir Beşiktaş en az iki gol atıp daha ilk yarıda maçı kotarması lazım gelin görün ki öyle olmuyor. Futbolda iyi oyun ve gol birbirini tetikleyen faktörlerdir. İyi oynarken gol atarsanız daha iyi oynamaya başlar ve yeni goller bulursunuz. İyi oynarken bulduğunuz pozisyonlar şu ya da bu şekilde boşa giderse moralman çöker ve daha kötü oynamaya başlarsınız. O bir gol bin ayıp örter diyorum. Benim futbol anlayışım bu. Kadro mühendisliği de iyi bir golü almakla başlar. Bin lira bütçem varsa 990 lirasını golcüye ayırırım...Çünkü golcün yoksa bir hiçsin… (Fotomaç)