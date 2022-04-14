• 14 Nisan 2022 - 16:41 • Son Güncelleme:
Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında 'Samsak Döveci' krizi!
Sosyal medyayı sallayan 'Samsak Döveci' şarkısı, şarkıcı Elif Buse Doğan ve müzisyen Serkan Çağrı'nın arasını açtı. İki dostun arası, şarkıyı paylaşamamaları nedeniyle açıldı.
• 14 Nisan 2022 - 16:41 • Son Güncelleme:
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Birlikte TV programları ve şarkılar yapan Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan'ın arası şu sıralar "Langıdı Lang Lang" sözleriyle meşhur olan "Samsak Döveci" şarkısı yüzünden açık.
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