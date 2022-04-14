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MagazinElif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında 'Samsak Döveci' krizi!
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• 14 Nisan 2022 - 16:41 • Son Güncelleme:

Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında 'Samsak Döveci' krizi!

Sosyal medyayı sallayan 'Samsak Döveci' şarkısı, şarkıcı Elif Buse Doğan ve müzisyen Serkan Çağrı'nın arasını açtı. İki dostun arası, şarkıyı paylaşamamaları nedeniyle açıldı.

• 14 Nisan 2022 - 16:41 • Son Güncelleme:
1Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında Samsak Döveci krizi
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Birlikte TV programları ve şarkılar yapan Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan'ın arası şu sıralar "Langıdı Lang Lang" sözleriyle meşhur olan "Samsak Döveci" şarkısı yüzünden açık.

2Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında Samsak Döveci krizi

Kütahya Tavşanlı yöresine ait Samsak Döveci isimli anonim türkü yıllar sonra yeniden ortalığı sallıyor. Serkan Çağrı'nın klarnet çalıp Elif Buse Doğan'ın yorumladığı eser kısa sürede dinlenme rekorları kırınca türkü paylaşılamadı.

3Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında Samsak Döveci krizi

Doğan türküyü yalnız başına okuyup single olarak çıkarmak istedi. Bu duruma bozulan ünlü klarnetçi ise müziklerini ekibiyle birlikte yeniden hazırladı, eseri de başkasına okutup dijital platformlara koydu.

4Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında Samsak Döveci krizi

Çağrı, "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti."

5Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında Samsak Döveci krizi

"Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim. Yakıştıramadım" dedi. Elif Buse Doğan ise, "Kimseyle küs falan değilim, bunlar profesyonel işler."

6Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında Samsak Döveci krizi

Serkan Çağrı ile TV programımız devam ediyor, başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz" diye konuştu.

7Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında Samsak Döveci krizi

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