Eldiveni botu hazırlayın! Kritik gün Çarşamba: Önce ıslanıp sonra donacağız! Meteoroloji gün içinde saat verdi

EGE





Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu



DENİZLİ °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



İZMİR °C, 18°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



MUĞLA °C, 13°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.