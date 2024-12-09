Eldiveni botu hazırlayın! Kritik gün Çarşamba: Önce ıslanıp sonra donacağız! Meteoroloji gün içinde saat verdi
Meteoroloji gün içinde saat vererek İstanbul dahil birçok il için yağış uyarısı yaptı. Çarşamba'ya kadar sürecek gök gürültülü sağanak yağışa lodos da eşlik edecek. Çarşamba'dan sonra da çok kuvvetli bir kar yağışı geliyor. Meteoroloji İstanbulluları dikkatli olmaları gerektiğini belirttiği açıklamasında 'Beklenen sağanak yağışların yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır' dedi. AKOM'dan İstanbul için zaten uyarı gelmişti. İşte il il hava sıcaklıkları ve yağış durumu...
• 09 Aralık 2024 - 15:48 • Son Güncelleme:
• 09 Aralık 2024 - 15:48 • Son Güncelleme: