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Eldiveni botu hazırlayın! Kritik gün Çarşamba: Önce ıslanıp sonra donacağız! Meteoroloji gün içinde saat verdi

Meteoroloji gün içinde saat vererek İstanbul dahil birçok il için yağış uyarısı yaptı. Çarşamba'ya kadar sürecek gök gürültülü sağanak yağışa lodos da eşlik edecek. Çarşamba'dan sonra da çok kuvvetli bir kar yağışı geliyor. Meteoroloji İstanbulluları dikkatli olmaları gerektiğini belirttiği açıklamasında 'Beklenen sağanak yağışların yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır' dedi. AKOM'dan İstanbul için zaten uyarı gelmişti. İşte il il hava sıcaklıkları ve yağış durumu...

• 09 Aralık 2024 - 15:48 • Son Güncelleme:
• 09 Aralık 2024 - 15:48 • Son Güncelleme:
1Eldiveni botu hazırlayın Kritik gün Çarşamba: Önce ıslanıp sonra donacağız Meteoroloji gün içinde saat verdi

Hava sıcaklıklarının ciddi derecede düşeceği bu hafta Meteoroloji 9 il için sarı 1 il için de turuncu kodlu uyarı yayınladı. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in(Sinop hariç)yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2Eldiveni botu hazırlayın Kritik gün Çarşamba: Önce ıslanıp sonra donacağız Meteoroloji gün içinde saat verdi



İl il hava durumu raporlarına ve yağışa geçmeden önce bölgelere bir bakalım:

Yağışların; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

3MARMARA

MARMARA



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yer yer kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

410 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI

10 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI



“Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ” için sarı “Muğla” için turuncu uyarı geldi.

Yarın ise “Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ” için sarı alarm verildi.

5EGE

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

6ÇARŞAMBA AKŞAM SAATLERİNE DEK SÜRMESİ BEKLENİYOR

ÇARŞAMBA AKŞAM SAATLERİNE DEK SÜRMESİ BEKLENİYOR

AKOM’dan yapılan uyarıya göre, yağışların Çarşamba akşam saatlerine kadar İstanbul’da aralıklarla etkili olmaya devam etmesi beklenirken, yerel olarak görülecek kuvvetli yağışlar nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

7AKDENİZ

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

9Eldiveni botu hazırlayın Kritik gün Çarşamba: Önce ıslanıp sonra donacağız Meteoroloji gün içinde saat verdi



ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°CParçalı bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

13Eldiveni botu hazırlayın Kritik gün Çarşamba: Önce ıslanıp sonra donacağız Meteoroloji gün içinde saat verdi

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Batı bölgeler yağmurlu. Yağmur, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çok kuvvetli. Rüzgar lodostan Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli. Sıcaklık değişmiyor. Önümüzdeki 3 gün bu şekilde devam edecek.İstanbul bugün gök gürültülü sağanak yağışlı öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.