Elazığlı kadın girişimci üretime başladı! Kilosunu 300 bin TL, gram gram satıyor! Fiyatı duyan bölge halkı 'kırmızı altın' yetiştirmeye başladı
Genç girişimci denemek için internet üzerinden sipariş verdi ve aile bahçesinde ekerek başladı. Şimdi bölge halkının gözdesi olan 'kırmızı altın' adeta yok satıyor. Üreticinin kilogram satış fiyatı 300 bin TL. Alıcılar gram gram alıyor. 'Kırmızı altın' artık bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi.
İHA
• 18 Nisan 2025 - 14:00 • Son Güncelleme:
İHA
• 18 Nisan 2025 - 14:00 • Son Güncelleme: