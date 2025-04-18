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GündemElazığlı kadın girişimci üretime başladı! Kilosunu 300 bin TL, gram gram satıyor! Fiyatı duyan bölge halkı 'kırmızı altın' yetiştirmeye başladı
HaberlerGündem Haberleri Elazığlı kadın girişimci üretime başladı! Kilosunu 300 bin TL, gram gram satıyor! Fiyatı duyan bölge halkı 'kırmızı altın' yetiştirmeye başladı

Elazığlı kadın girişimci üretime başladı! Kilosunu 300 bin TL, gram gram satıyor! Fiyatı duyan bölge halkı 'kırmızı altın' yetiştirmeye başladı

Genç girişimci denemek için internet üzerinden sipariş verdi ve aile bahçesinde ekerek başladı. Şimdi bölge halkının gözdesi olan 'kırmızı altın' adeta yok satıyor. Üreticinin kilogram satış fiyatı 300 bin TL. Alıcılar gram gram alıyor. 'Kırmızı altın' artık bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi.

İHA
• 18 Nisan 2025 - 14:00 • Son Güncelleme:
İHA
• 18 Nisan 2025 - 14:00 • Son Güncelleme:
1Elazığlı kadın girişimci üretime başladı Kilosunu 300 bin TL, gram gram satıyor Fiyatı duyan bölge halkı kırmızı altın yetiştirmeye başladı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kilogramı 300 bin liraya ulaşan 'kırmızı altın' safran, Pınar Çalışkan'ın girişimcilik azmiyle bölgenin önemli tarım ürünlerinden biri haline geldi. Safran üretimini kardeşinden devralarak büyüten Çalışkan, bu değerli bitkinin hem sağlık hem de ekonomik açıdan büyük katkılar sunduğunu belirtti.

2Elazığlı kadın girişimci üretime başladı Kilosunu 300 bin TL, gram gram satıyor Fiyatı duyan bölge halkı kırmızı altın yetiştirmeye başladı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Yarımca köyünde kilogram fiyatı 300 bin liraya ulaşan ve “kırmızı altın” olarak bilinen safran, genç girişimci Pınar Çalışkan sayesinde bölgenin gözde tarım ürünlerinden biri haline geldi. Kardeşi Ziraat ve İnşaat Mühendisi Bayram Çalışkan'ın öncülüğünde başlayan üretim hikayesi, Pınar Çalışkan'ın çabalarıyla büyüyerek devam etti.

3Elazığlı kadın girişimci üretime başladı Kilosunu 300 bin TL, gram gram satıyor Fiyatı duyan bölge halkı kırmızı altın yetiştirmeye başladı

Bayram Çalışkan, 4 yıl önce yaptığı araştırmalar sırasında Safranbolu'da yetiştirilen safran bitkisini keşfetti. İlk siparişini deneme amaçlı veren Çalışkan, temin ettiği safran soğanlarını Yarımca köyündeki aile bahçesine ekti. 2022'de iş nedeniyle Mersin'e taşınınca safran üretimini ablası Pınar Çalışkan'a devretti. Bu noktadan itibaren Pınar Çalışkan, işi devralarak üretimi büyütmeye başladı

4Elazığlı kadın girişimci üretime başladı Kilosunu 300 bin TL, gram gram satıyor Fiyatı duyan bölge halkı kırmızı altın yetiştirmeye başladı

. Yaklaşık iki ay süren safran hasadına ailesi ile birlikte başlayan genç kadın girişimci, elde ettiği bitkinin kilogram fiyatının 300 bin liradan başladığını kaydetti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teknik ve sulama sistemi desteğiyle safran üretimini sürdürerek 2023 yılında TAKEP projeleri kapsamında 500 metrekarelik alanda safran yetiştiriciliği için yüzde 75 hibe alan Çalışkan, üretim yaptığı alanı büyüterek, yaklaşık 1 dekar alana çıkarttı.

5Gram fiyatı 300 liradan başlıyor

''Gram fiyatı 300 liradan başlıyor''

Safran üretiminin hayatını değiştirdiğini dile getiren Pınar Çalışkan, “Ziraat mühendisi kardeşim bu ürünü bize tanıttı. Sonrasında işi bana devretti ve ben de dört yıldır üretime devam ediyorum. Normalde ev kızıyım ama artık kendimi iş kadını olarak tanımlayabilirim. Safran, hem çiçeklerinden hem de tohumlarından büyük kazanç sağlıyor.

6Elazığlı kadın girişimci üretime başladı Kilosunu 300 bin TL, gram gram satıyor Fiyatı duyan bölge halkı kırmızı altın yetiştirmeye başladı

Kalp, şeker ve kanser gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Şu an ürünün gram fiyatı 300 liradan başlıyor. Kiloyla almak oldukça zor, bu yüzden gramla satış yapıyoruz. Birçok çiftçiye tohum sattık. Onlar da bizim gibi bu işten kazanç sağlamaya başladı. Altınla yarışan bir ürün. Hem bölge ekonomisine hem de ailemize büyük katkı sağlıyor'' dedi.

7Ben başlattım ama boynuz kulağı geçti

''Ben başlattım ama boynuz kulağı geçti''

Ziraat ve İnşaat Mühendisi Bayram Çalışkan ise, ablasının başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''2019 yılında safran yetiştiriciliğine başlamıştık. Ürünlerimiz her yıl artarak devam ediyor.

8Elazığlı kadın girişimci üretime başladı Kilosunu 300 bin TL, gram gram satıyor Fiyatı duyan bölge halkı kırmızı altın yetiştirmeye başladı

2022 yılında işim gereği Mersin'e taşındım. Bu tarihten itibaren ablam ve babam safran yetiştiriciliği ile ilgileniyor. Bu şekilde aktarım yaptık. Ben başlattım ama boynuz kulağı geçti. İşleri o ilerletiyor. Ben sadece elimden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

9Elazığlı kadın girişimci üretime başladı Kilosunu 300 bin TL, gram gram satıyor Fiyatı duyan bölge halkı kırmızı altın yetiştirmeye başladı
10Elazığlı kadın girişimci üretime başladı Kilosunu 300 bin TL, gram gram satıyor Fiyatı duyan bölge halkı kırmızı altın yetiştirmeye başladı