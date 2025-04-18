Elazığlı kadın girişimci üretime başladı! Kilosunu 300 bin TL, gram gram satıyor! Fiyatı duyan bölge halkı 'kırmızı altın' yetiştirmeye başladı

Kalp, şeker ve kanser gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Şu an ürünün gram fiyatı 300 liradan başlıyor. Kiloyla almak oldukça zor, bu yüzden gramla satış yapıyoruz. Birçok çiftçiye tohum sattık. Onlar da bizim gibi bu işten kazanç sağlamaya başladı. Altınla yarışan bir ürün. Hem bölge ekonomisine hem de ailemize büyük katkı sağlıyor'' dedi.