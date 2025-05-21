Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemElazığ'da köyde kurulunca herkes oraya koştu!
HaberlerGündem Haberleri Elazığ'da köyde kurulunca herkes oraya koştu!

Elazığ'da köyde kurulunca herkes oraya koştu!

Elazığ’da Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören kız ve erkek öğrenciler, sosyal farkındalık projelerini sürdürmeye devam ediyor.

• 21 Mayıs 2025 - 13:26 • Son Güncelleme:
• 21 Mayıs 2025 - 13:26 • Son Güncelleme:
1Elazığda köyde kurulunca herkes oraya koştu

Elazığ Mesleki Eğitim Merkezinde öğrenim gören kuaförlük bölümü öğrencileri, sosyal farkındalık projesi çerçevesinde gelir durumu düşük olan erkek öğrencileri tıraş ederken, kız öğrencilere de saç kesimi ve bakımı yaptı.

2Elazığda köyde kurulunca herkes oraya koştu

Bu çerçevede kuaförlük bölümü öğrencileri, gelir durumu düşük olan okullarda okuyan öğrencileri tespit ederek saç kesimi ve bakımı yapıyor. Şahinkaya Mahallesi'nde bulunan Şahinkaya İlköğretim Okuluna gelen Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, burada bulunan erkek öğrencilerin saç tıraşını kız öğrencilerin ise saç kesimi ve bakımını gerçekleştirdi.

3Etkinliği geleneksel hale getirdik

''Etkinliği geleneksel hale getirdik''

Elazığ Meslek Eğitim Merkezinde güzellik ve saç bakım hizmetleri öğretmeni olarak 7 yıldır görev yaptığını belirten Şennur Şabanoğlu, "Bu etkinliği, Elazığ Meslek Eğitim Merkezi olarak geleneksel hale getirdik. Bu sene de 6’ıncı etkinliğimizi düzenliyoruz. Köy okullarına bir sosyal farkındalık projesi olarak yapmaktayız. Hem de aynı zamanda, erkek ve kadın kuaförlüğü öğrencileri olarak maddi yetersizliği olan öğrencilerimize bir hizmet oluşturmaktayız. Şu anda da onların saçlarını kesmekteyiz. Öğrencilerimiz, bu hizmeti tamamen gönül esaslı yapmaktadır. Aynı zamanda Elazığ’ın çeşitli işletmelerinde çalışan kadın ve erkek kuaförleri var. Hepsi alanında uzman öğrencilerimiz. Biz öğrenci diyoruz ama hepsi usta ve profesyonel oldular artık. Geldiğimiz, Şahinkaya ilköğretim okulunun okul müdürlüğünden veli izin dilekçelerini almayı istedik. İzin dilekçesi olan öğrencilerimizin saçlarına kesim uyguluyoruz. Onun dışında, kız öğrencilerimize ufak tefek örgü ve süslemeler yapıyoruz. Amacımız, çocukları mutlu edip hem kurban bayramı hem de mezuniyet hediyesi verebilmek" dedi.

4Elazığda köyde kurulunca herkes oraya koştu

Yapılan etkinlik hakkında konuşan Şahinkaya İlköğretim Okul Müdürü Alparslan Kılıç, "Elazığ Mesleki Eğitim Merkezimiz, 6’ncı geleneksel köy okulları öğrencilerini tıraş etme etkinliği kapsamında bugün okulumuzu ziyaret ettiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bugün yapmış oldukları bu çalışma ile öğrencilerimizi çok mutlu ettiler. Günlerine neşe kattılar. Çalışmaları için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

5Elazığda köyde kurulunca herkes oraya koştu

Altıncı geleneksel köy okulları, öğrencileri tıraş etme etkinliğini Şahinkaya İlköğretim Okulunda gerçekleştirdiklerini dile getiren Elazığ Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hasan Kılıç, "Dolayısıyla, bizim her bir öğrencimiz altın değerinde ve mesleğinin erbabıdır. Gençlerimiz iş yerlerinde yıllardır çalışıp usta kıvamına geldiler. Öğrencilerimiz bayram hazırlığı olarak, köy okullarındaki öğrencileri tıraş etmeye başladılar. Bizim öğrencilerimiz kendi alanında en iyi biçimde yetişen öğrencilerdir. Bu kapsamda ülkemizde mesleki eğitime çok daha önem verilmesi gerekmektedir. Her yıl farkındalık etkinliklerimiz devam etmektedir" şeklinde konuştu.

6Elazığda köyde kurulunca herkes oraya koştu