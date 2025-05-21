Elazığ'da köyde kurulunca herkes oraya koştu!

''Etkinliği geleneksel hale getirdik''

Elazığ Meslek Eğitim Merkezinde güzellik ve saç bakım hizmetleri öğretmeni olarak 7 yıldır görev yaptığını belirten Şennur Şabanoğlu, "Bu etkinliği, Elazığ Meslek Eğitim Merkezi olarak geleneksel hale getirdik. Bu sene de 6’ıncı etkinliğimizi düzenliyoruz. Köy okullarına bir sosyal farkındalık projesi olarak yapmaktayız. Hem de aynı zamanda, erkek ve kadın kuaförlüğü öğrencileri olarak maddi yetersizliği olan öğrencilerimize bir hizmet oluşturmaktayız. Şu anda da onların saçlarını kesmekteyiz. Öğrencilerimiz, bu hizmeti tamamen gönül esaslı yapmaktadır. Aynı zamanda Elazığ’ın çeşitli işletmelerinde çalışan kadın ve erkek kuaförleri var. Hepsi alanında uzman öğrencilerimiz. Biz öğrenci diyoruz ama hepsi usta ve profesyonel oldular artık. Geldiğimiz, Şahinkaya ilköğretim okulunun okul müdürlüğünden veli izin dilekçelerini almayı istedik. İzin dilekçesi olan öğrencilerimizin saçlarına kesim uyguluyoruz. Onun dışında, kız öğrencilerimize ufak tefek örgü ve süslemeler yapıyoruz. Amacımız, çocukları mutlu edip hem kurban bayramı hem de mezuniyet hediyesi verebilmek" dedi.