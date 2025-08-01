Elazığ'da 6 yıl önce başladı! ABD, İngiltere ve Avrupa ülkeleri satın almak için kapıda bekliyor

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Yerli üretim gücüyle sektörde kalite, güven ve yenilikçi tasarımı bir araya getiren öncü firmalardan biri olarak, yüksek ısı verimliliği, enerji tasarrufu sağlayan estetik modelleriyle hem profesyonellerin hem de kullanıcıların ilk tercihi oluyoruz. Yurt dışına da ihracat yapıyoruz. Yaklaşık 15 ülkeye ihracatımız var. Amerika, İngiltere, Almanya ve körfez ülkelerine genellikle ihraç ediyoruz" dedi.