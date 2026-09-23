Ekmeğe zam geldi! Gramaj düşürüldü: İşte yeni fiyat tarifesi

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Pide çeşitlerinde de fiyat ve gramaj değişikliğine gidildi. 450 gram olan pidelerin gramajı 500 grama çıkarılırken sade pide 50, yumurtalı pide 55, yumurtalı susamlı pide ise 60 liradan satışa sunulacak.Simitin fiyatı 20 lira olarak kalırken, gramajı 110 gramdan 100 grama düşürüldü. 400 gram lavaş 40 liraya, 1 kilogram peksimet ise 135 liraya yükseltildi.