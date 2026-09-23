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Ekmeğe zam geldi! Gramaj düşürüldü: İşte yeni fiyat tarifesi

23.09.2026 - 16:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Gümüşhane'de fırınların yeni fiyat tarifesiyle unlu mamullere gramaj ayarı geldi. 20 liradan satılan standart ekmeğin gramajı 280 gramdan 250 grama düşürülerek kilogram fiyatı yüzde 12 artırıldı.

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1Ekmeğe zam geldi! Gramaj düşürüldü: İşte yeni fiyat tarifesi

Gümüşhane'de ekmek ve unlu mamullerin yeni fiyat tarifesi belli oldu. Yeni tarifeyle 280 gram ekmeğin fiyatı 20 lira olarak korunurken gramajı 250 grama düşürüldü. Böylece ekmeğin kilogram fiyatı yüzde 12 oranında arttı.

2Ekmeğe zam geldi! Gramaj düşürüldü: İşte yeni fiyat tarifesi

Yeni tarifeye göre 250 gram ekmek 20 liradan, 440 gram ekmek 35 liradan, 1 kilogram ekmek ve köy ekmeği ise 80 liradan satılacak.

3Ekmeğe zam geldi! Gramaj düşürüldü: İşte yeni fiyat tarifesi

Pide çeşitlerinde de fiyat ve gramaj değişikliğine gidildi. 450 gram olan pidelerin gramajı 500 grama çıkarılırken sade pide 50, yumurtalı pide 55, yumurtalı susamlı pide ise 60 liradan satışa sunulacak.Simitin fiyatı 20 lira olarak kalırken, gramajı 110 gramdan 100 grama düşürüldü. 400 gram lavaş 40 liraya, 1 kilogram peksimet ise 135 liraya yükseltildi.

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