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Eğlence için girdi , Türkiye şampiyonu milli sporcu oldu! Eyüp Can'ın ilham veren hikayesi

Doğuştan kollarından ve ayaklarından engelli 15 yaşındaki Eyüp Can Akgün, iki yıl önce eğlenmek için girdiği havuzda şimdi milli sporcu olmak için yüzüyor.

AA
• 25 Ocak 2025 - 15:12 • Son Güncelleme:
AA
• 25 Ocak 2025 - 15:12 • Son Güncelleme:
1Eğlence için girdi , Türkiye şampiyonu milli sporcu oldu Eyüp Canın ilham veren hikayesi

Engelli 8. sınıf öğrencisi Eyüp Can Akgün, iki yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında eğlence için gittiği Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki etkinlikte, antrenörlerin dikkatini çekti.

2Eğlence için girdi , Türkiye şampiyonu milli sporcu oldu Eyüp Canın ilham veren hikayesi

Yüzme antrenörü Ufuk Tepegün'ün yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan Akgün, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübünün sporcusu oldu ve geçen yıl katıldığı Türkiye şampiyonasında 4 kategoride birincilik elde etti.

3Eğlence için girdi , Türkiye şampiyonu milli sporcu oldu Eyüp Canın ilham veren hikayesi

Milli sporcu olma yolunda ilerleyen Akgün, olimpiyatlara katılmanın hayalini kuruyor.

4HAYATIM HEP TEKNOLOJİYE BAĞLIYDI

"HAYATIM HEP TEKNOLOJİYE BAĞLIYDI"

Paralimpik yüzücü olan Eyüp Can Akgün, iki yıl önce eğlenmek için geldiği Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu'nda artık sporcu olduğunu söyledi.

5Eğlence için girdi , Türkiye şampiyonu milli sporcu oldu Eyüp Canın ilham veren hikayesi

Yüzme sporuyla hayatının değiştiğini ifade eden Akgün, "Yüzmeyi çok seviyorum çünkü yüzme ile aklımdaki planları gerçekleştirebiliyorum ve 'yapmam lazım' diyorum. Aklımda olimpiyatlar var. Yüzmeye başlamadan önce hayatım hep teknolojiye bağlıydı. Yüzmeye başladığım zaman elimi telefondan kestim. Böylelikle kendimi spora verdim. Bu şekilde ilerledim. Geçen sene yarıştığımız şampiyonada dört ayrı branşta birincilik aldım. Gaziantep'te Türkiye şampiyonası vize yarışmalarında vize kazandım. 30 Ocak'ta İstanbul'da yarışacağım. Onu da kazanırsam milli sporcu olmak için barajlı geçmiş olurum ve çok güzel olur. Hedefim olimpiyat yarışlarına katılarak Türkiye'yi ve şehrimi temsil etmek." dedi.

6Eğlence için girdi , Türkiye şampiyonu milli sporcu oldu Eyüp Canın ilham veren hikayesi

Baba Recep Akgün ise oğlunun doğuştan engelli olduğunu, 4 yaşından beri her dalda eğitim alması için çabaladığını anlattı.

7Eğlence için girdi , Türkiye şampiyonu milli sporcu oldu Eyüp Canın ilham veren hikayesi

Oğluyla her zaman yakından ilgilendiğini dile getiren Akgün, "Evlada emek vermek gurudur. Ondan çok şey bekliyorum. Olimpiyatlarda başarı elde edecek kapasitesi var. Engelinin ona artık bir etkisi yok." diye konuştu.

8İÇİNE KAPANIKTI, ŞU AN ÇOK İYİ DURUMDA

"İÇİNE KAPANIKTI, ŞU AN ÇOK İYİ DURUMDA"

Yüzme antrenörü Ufuk Tepegün de Eyüp Can ile "Mutlu Çarşamba" etkinliklerinde tanıştığından bahsetti.

9Eğlence için girdi , Türkiye şampiyonu milli sporcu oldu Eyüp Canın ilham veren hikayesi

Akgün'ün yaz aylarında günde çift antrenman yaptığını ve çok azimli olduğunu belirten Tepegün, şunları kaydetti:

10Eğlence için girdi , Türkiye şampiyonu milli sporcu oldu Eyüp Canın ilham veren hikayesi

"İki yıl önce havuza gelen Eyüp Can ile şu anki Eyüp Can arasında çok fark var. Arkadaşlarıyla ilişkisi bile çok değişti. İçine kapanıktı, çok iletişim kurmazdı. Şu an çok iyi bir durumda. Sporcu anlamında da ileri bir seviyede. Her gün havuza geliyor. Onun dünyası havuz üzerine kurulu. İnşallah önümüzdeki yıl Avrupa şampiyonasına gitmek istiyoruz. Zaten şu an dereceleri de buna yakın."

11Eğlence için girdi , Türkiye şampiyonu milli sporcu oldu Eyüp Canın ilham veren hikayesi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da kentte kurulu tüm tesisleri engellilerin daha aktif kullanması için gayret içinde olduklarını ifade etti.

12Eğlence için girdi , Türkiye şampiyonu milli sporcu oldu Eyüp Canın ilham veren hikayesi

Çakmur, "Yüzme havuzumuza gelen engelli çocuklarımızın antrenörler nezaretinde performans sporcusu olması için çaba sarf ediyoruz. Antrenörlerimiz bu anlamda çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Biz de kurum olarak engelli kardeşlerimizden tesislerimize yönelik her türlü dönütü anında değerlendirerek şartlarımızı güncelliyoruz." diye konuştu.