Eğlence için girdi , Türkiye şampiyonu milli sporcu oldu! Eyüp Can'ın ilham veren hikayesi

Yüzme sporuyla hayatının değiştiğini ifade eden Akgün, "Yüzmeyi çok seviyorum çünkü yüzme ile aklımdaki planları gerçekleştirebiliyorum ve 'yapmam lazım' diyorum. Aklımda olimpiyatlar var. Yüzmeye başlamadan önce hayatım hep teknolojiye bağlıydı. Yüzmeye başladığım zaman elimi telefondan kestim. Böylelikle kendimi spora verdim. Bu şekilde ilerledim. Geçen sene yarıştığımız şampiyonada dört ayrı branşta birincilik aldım. Gaziantep'te Türkiye şampiyonası vize yarışmalarında vize kazandım. 30 Ocak'ta İstanbul'da yarışacağım. Onu da kazanırsam milli sporcu olmak için barajlı geçmiş olurum ve çok güzel olur. Hedefim olimpiyat yarışlarına katılarak Türkiye'yi ve şehrimi temsil etmek." dedi.