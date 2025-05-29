Edirne'de Saros Körfezi’ne tank batırılacak! Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilecek
Edirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) iş birliğinde ‘Saros Körfezi askeri tank batırma ve yapay resif oluşturma projesi’ çerçevesinde Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarına 3 Haziran’da törenle hurda tank batırılacak.
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)
• 29 Mayıs 2025 - 18:19 • Son Güncelleme:
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)
• 29 Mayıs 2025 - 18:19 • Son Güncelleme: