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GündemEdirne'de Saros Körfezi’ne tank batırılacak! Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilecek
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Edirne'de Saros Körfezi’ne tank batırılacak! Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilecek

Edirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) iş birliğinde ‘Saros Körfezi askeri tank batırma ve yapay resif oluşturma projesi’ çerçevesinde Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarına 3 Haziran’da törenle hurda tank batırılacak.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)
• 29 Mayıs 2025 - 18:19 • Son Güncelleme:
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)
• 29 Mayıs 2025 - 18:19 • Son Güncelleme:
1Edirnede Saros Körfezi’ne tank batırılacak Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilecek

Saros Körfezi’nde deniz ekosistemini zenginleştirmek ve dalış turizmini canlandırmak amacıyla yürütülen ‘Saros Körfezi askeri tank batırma ve yapay resif oluşturma projesi’ kapsamında batırılacak M48A5T1 model hurda tank, 17 Mayıs’ta İbrice Limanı’na getirildi.

2Edirnede Saros Körfezi’ne tank batırılacak Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilecek

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden getirilen hurda tank, prosedürlerin tamamlanması ve resmi izinlerin alınmasının ardından teslim alındı.

3Edirnede Saros Körfezi’ne tank batırılacak Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilecek

3 Haziran’da gerçekleştirilecek ve Edirne Valisi Yunus Sezer’in de katılacağı törende, vinçle arabalı vapura alınacak hurda tank, Gökçetepe Tabiat Parkı önlerinde yaklaşık 13 metre derinliğe batırılacak.

4Edirnede Saros Körfezi’ne tank batırılacak Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilecek

Hurda tank, 'Türkiye’de şimdiye kadar en sığa yerleştirilmiş batık' ünvanına sahip olacak.

5Edirnede Saros Körfezi’ne tank batırılacak Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilecek

Bu sayede yalnızca profesyonel dalgıçlar değil, yüzeyde yüzenler de batık tankı gözlemleyebilecek.

6Edirnede Saros Körfezi’ne tank batırılacak Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilecek

Proje, bölge turizmine yeni bir ivme kazandırırken, yerel ekonomiye de doğrudan katkı sunacak. (DHA)