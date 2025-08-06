Edirne'de 'Dondurmacı Çetin Dede' nostaljiyi yaşatıyor! Sokak sokak gezerek çocukların yüzünü güldürüyor

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"Eskiden Edirne'nin her yerinde seyyar dondurmacı vardı. Ama artık azaldık. Yaş ilerledi, arabayı itmek zor oluyor. Bayır çıkmak zor. Ama Allah sağlık verdikçe bu işi yapacağım. Hatıralarım çok, anlatsam saatler sürer. Arabam konuşsa anlatır zaten." Vatandaşlar ise dondurmanın doğal olmasından dolayı tercih ettiklerini belirtti. Her sıcak bir yaz gününde çocukluğunun dondurmacısı olduğunu belirten Sinem Alagöz, "O bizim çocukluğumuzun dondurmacısı, şimdi bile severek ve güvenerek yiyoruz" dedi.