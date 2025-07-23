Edirne'de başlatıldı: İhtiyaç bir anda kat kat arttı! Bu yöntem üreticiye çözüm olmadı

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Eski Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin ise yapılan uygulamada planlama eksikliği olduğunu dile getirerek, "Meriç üzerindeki lastik savak gövdeli barajda biriken yaklaşık 2 milyon metreküp su Meriç yatağına bırakıldı. Ancak bu mini santraldeki her biri 150 kW olan 14 Arşimet burgu türbini, nehir debisine göre kademeli olarak devreye alınmalıydı. Türbinlerin her biri 4-5 metreküp/saniye debiyle çalışıyor. Su kontrollü biçimde salınsaydı hem enerji üretilecekti hem de nehir yatağında kayıplar azaltılacaktı. Bu yöntemle İpsala bölgesine daha fazla su ulaşabilirdi" dedi.