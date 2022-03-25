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MagazinEda Taşpınar'dan cesur paylaşım!
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• 25 Mart 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:

Eda Taşpınar'dan cesur paylaşım!

Sosyal medyada bir hayli cesur olan Eda Taşpınar paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Cinsel organını yaprakla kapatan Eda Taşpınar, notuna tepki yağınca paylaşımı sildi.

• 25 Mart 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:
1Eda Taşpınardan cesur paylaşım
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Sürekli tatilde olan hiç kış mevsimi yaşamayan sosyetik güzel Eda Taşpınar, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

2Eda Taşpınardan cesur paylaşım

Son olarak Instagram tarafından fotoğrafı sansürlenen Taşpınar bu sefer ki pozu ve yorumuyla hayranlarından büyük tepki gördü.

3NOTUNA TEPKİ YAĞDI

NOTUNA TEPKİ YAĞDI!

Eda Taşpınar göğüslerini ve cinsel organını büyük yapraklarla kapatıp paylaşımına "Bir Zamanlar Adem ve Havva" notuyla paylaştı.

4Eda Taşpınardan cesur paylaşım

Tepkilerden korkan Taşpınar, fotoğrafı hemen kaldırdı.

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