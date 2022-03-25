• 25 Mart 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:
Eda Taşpınar'dan cesur paylaşım!
Sosyal medyada bir hayli cesur olan Eda Taşpınar paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Cinsel organını yaprakla kapatan Eda Taşpınar, notuna tepki yağınca paylaşımı sildi.
• 25 Mart 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:
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Sürekli tatilde olan hiç kış mevsimi yaşamayan sosyetik güzel Eda Taşpınar, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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Son olarak Instagram tarafından fotoğrafı sansürlenen Taşpınar bu sefer ki pozu ve yorumuyla hayranlarından büyük tepki gördü.
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