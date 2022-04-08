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MagazinEda Taşpınar tatilde aşka geldi! Sevgilisiyle...
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• 08 Nisan 2022 - 09:52 • Son Güncelleme:

Eda Taşpınar tatilde aşka geldi! Sevgilisiyle...

Sosyal medyada cesur pozlarıyla gündem olan Eda Taşpınar, iddialı giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Son dönemde verdiği çıplak pozlarla olay olan Eda Taşpınar yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı.

• 08 Nisan 2022 - 09:52 • Son Güncelleme:
1Eda Taşpınar tatilde aşka geldi Sevgilisiyle...
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Eda Taşpınar bir süre önce Instagram tarafından müstehcen bulunarak yayından kaldırılan pozuyla günlerce konuşulmuştu. Verdiği cesur tatil pozlarıyla tanınan Eda Taşpınar bu sefer aşkını ilan etti.

2Eda Taşpınar tatilde aşka geldi Sevgilisiyle...

Daha önce 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan Eda Taşpınar yeni aşkıyla poz verdi.

3Eda Taşpınar tatilde aşka geldi Sevgilisiyle...

Çıplak pozlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaşınca beğeni topladı.

4Eda Taşpınar tatilde aşka geldi Sevgilisiyle...

Eda Taşpınar paylaşımını yorumlara da kapadı.

5Eda Taşpınar tatilde aşka geldi Sevgilisiyle...

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Eda Taşpınar tatilde aşka geldi! Sevgilisiyle...

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