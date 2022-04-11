Eda Gürkaynak: Depresyona girdim evden çıkamadım

Daha önce ilişkisi hakkında, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz" açıklamasını yapan Sokullu, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Gürkaynak ile Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı görüntülendi.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birkan Sokullu, "Her şey yolunda, bugün hava güzel Eda ile birlikte hem kafa dağıtalım hem de arkadaşlarımızı görelim istedik" ifadelerini kullandı.