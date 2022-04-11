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MagazinEda Gürkaynak: Depresyona girdim evden çıkamadım
HaberlerMagazin Haberleri Eda Gürkaynak: Depresyona girdim evden çıkamadım
• 11 Nisan 2022 - 09:22 • Son Güncelleme:

Eda Gürkaynak: Depresyona girdim evden çıkamadım

TRT1'de yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' adlı dizide rol alan Birkan Sokullu, hafta sonu sevgilisi Eda Gürkaynak ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden çiftten Gürkaynak, "New York’ta yaşarken depresyona girip evden dışarı çıkmadım" sözlerine açıklık getirdi.

• 11 Nisan 2022 - 09:22 • Son Güncelleme:
1Eda Gürkaynak: Depresyona girdim evden çıkamadım
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Son olarak 'Masumlar Apartmanı' dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve 'Hayat Şarkısı', 'Kurt Seyit ve Şura' gibi yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor.

2Eda Gürkaynak: Depresyona girdim evden çıkamadım

Daha önce ilişkisi hakkında, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz" açıklamasını yapan Sokullu, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Gürkaynak ile Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı görüntülendi.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birkan Sokullu, "Her şey yolunda, bugün hava güzel Eda ile birlikte hem kafa dağıtalım hem de arkadaşlarımızı görelim istedik" ifadelerini kullandı.

3KISA BİR TATİL FENA OLMAZ

"KISA BİR TATİL FENA OLMAZ"

36 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının; “Tatil yapacak mısınız?” sorusuna, “Evet, fırsat bulursak kısa bir tatil yapmak istiyoruz çünkü bayağı yorucu geçiyor" yanıtını verdi.

Sokullu'ya yöneltilen "Eda Hanım yoğun temponuzdan şikayetçi mi peki?” sorusunu araya giren Eda Gürkaynak; “Hayır, hiç şikayetçi değilim ama kısa bir tatil de fena olmaz" şeklinde cevapladı.

4DEPRESYONA GİRDİM, EVDEN ÇIKMADIM DEMİŞTİ

"DEPRESYONA GİRDİM, EVDEN ÇIKMADIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda #sosyalmedyagerçekdeğil etiketi ile kendisiyle ilgili bilinmeyenlerini anlatan Eda Gürkaynak, “New York’ta yaşarken depresyona girip evden dışarı çıkmadım, dünyanın en iyi üniversitelerinden birinden dereceyle mezun olsam da ilk işimde yetersiz hissedip defalarca tuvalette ağladım” demişti.

5Eda Gürkaynak: Depresyona girdim evden çıkamadım

Muhabirlerin bu açıklamaları hatırlatarak “Neler yaşadınız?” sorusuna sosyetik güzel; “Herkesin yaşadığı şeylerdi. Zaten anlatmaya kalksam ayrı bir program yapmamız gerekir. Her şeyin dışarıdan gözüktüğü gibi tozpembe olmadığını belirtmek istemiştim" diyerek yanıt verdi.

6KARAR VERİRSEK UYGULAMAKTAN KAÇINMAYIZ

"KARAR VERİRSEK UYGULAMAKTAN KAÇINMAYIZ"

Daha önce evliliğe sıcak baktığını da söyleyen Birkan Sokullu, "Evlilikle alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün böyle bir şeye karar verirsek, bunu uygulamaktan kaçınmayız" şeklinde konuşmuştu.

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Eda Gürkaynak: Depresyona girdim evden çıkamadım

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