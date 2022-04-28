Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinEcem Çırpan'ın paylaşımı kafa karıştırdı! Evleniyorlar mı?
HaberlerMagazin Haberleri Ecem Çırpan'ın paylaşımı kafa karıştırdı! Evleniyorlar mı?
• 28 Nisan 2022 - 12:37 • Son Güncelleme:

Ecem Çırpan'ın paylaşımı kafa karıştırdı! Evleniyorlar mı?

Bir süredir usta sanatçı Selami Şahin'in oğluLider Şahin ile aşk yaşayan Ece Çırpan'ın paylaşımı kafaları karıştırdı. Takipçileri, sevgilisiyle vesikalık fotoğraflarını, "Konuyu biliyorsunuz" ifadeleriyle paylaşan Çırpan'a, "Nikah hazırlığı mı?" diye sordu.

• 28 Nisan 2022 - 12:37 • Son Güncelleme:
1Ecem Çırpanın paylaşımı kafa karıştırdı Evleniyorlar mı
ABONE OL

Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, yaklaşık bir yıldır Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile 1.5 yıldır birliktelik yaşıyor. Lider Şahin, geçtiğimiz aralık ayındaki doğum gününde sevgilisi Ecem Çırpan'ı; annesi Didem Şahin ve babasıyla tanıştırmıştı.

2AİLEYE GİRDİ

AİLEYE GİRDİ

Selami Şahin, sahnedeyken doğum günü pastası da Lider Şahin'in masasına gelmişti. Yeni yaşını kutlayan müzisyen, mumlarını bir tarafına annesi Didem Şahin'i, diğer yanına sevgilisi Ecem Çırpan'ı alarak söndürmüştü.

Yaklaşık dört yıl önce şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin'in bu beraberliğine onay vermeyen annesi, oğlunun Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu sevgilisi Ecem Çırpan'ı aileye kabul etmişti.

3ECEMİN İŞLERİNE KARIŞMAM

"ECEM'İN İŞLERİNE KARIŞMAM"

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Lider Şahin-Ecem Çırpan çifti, basın mensuplarının düğünle ilgili sorusuna, "Her şeyin hayırlısı, ailece görüşüyoruz" yanıtını vermişti.

37 yaşındaki şarkıcı, "Ecem'in işine karıştığınız oluyor mu?" sorusu üzerine, "Asla işine karışmam. Aksine destekçiyimdir. Ecem işini titizlikle, hakkıyla yapmaya çalışan bir kadın. Her zaman yanındayım" ifadelerini kullanmıştı.

4EVLİLİK SORUSUNA CEVAP

'EVLİLİK' SORUSUNA CEVAP

Miss Turkey 2015 birincisi, daha önce de 'evlilik' sorularına, "Selami Abi ve İrem Abla ile hep bir araya geliyoruz. Onları da, Lider'i de çok seviyorum. 25 yaşındayım, aslında küçük değilim. Birbirimizi seviyoruz, hayırlısı yani kısmet" yanıtını vermişti.

5VESİKALIK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

VESİKALIK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Aşkları doludizgin devam eden ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırdı. Çift, vesikalık fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı.

25 yaşındaki Çırpan'ın gönderisini, "Konuyu biliyorsunuz. Çocuklar maceraya atılıyor." ifadeleriyle yayınlaması takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcılar, "Nikah hazırlığı mı?" derken, kimisi ise, "Pasaport fotoğrafı sanırım. Tatile mi çıkıyorsunuz?" yorumunu yaptı.

6Ecem Çırpanın paylaşımı kafa karıştırdı Evleniyorlar mı

Dünyaevine girmeyi planladıkları konuşulan çift, konuyla alakalı henüz sessizliklerini koruyor.

7Ecem Çırpanın paylaşımı kafa karıştırdı Evleniyorlar mı

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Merve Boluğur sezonu açtı: Alaçatı bomboş, lütfen gelmeyin

    Merve Boluğur sezonu açtı: Alaçatı bomboş, lütfen gelmeyin

    Erhan Yazıcıoğlu: Kızımın kakasını yedim!

    Erhan Yazıcıoğlu: Kızımın kakasını yedim!

    Ecem Çırpan'ın paylaşımı kafa karıştırdı! Evleniyorlar mı?

    Ecem Çırpan'ın paylaşımı kafa karıştırdı! Evleniyorlar mı?

    Ünlülerin bilinmeyen korkuları! Elmayı görünce gözleri yaşaran bile var...

    Ünlülerin bilinmeyen korkuları! Elmayı görünce gözleri yaşaran bile var...