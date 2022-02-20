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MagazinEce Seçkin'in Karadağ seyahatinin sebebi ortaya çıktı!
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• 20 Şubat 2022 - 17:41 • Son Güncelleme:

Ece Seçkin'in Karadağ seyahatinin sebebi ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde eşi Çağrı Terlemez ile Karadağ'a giden şarkıcı Ece Seçkin'in seyahatinin sebebi ortaya çıktı. Seçkin'in ülkeye hayran olduğu ve ev satın almak istediği öğrenildi.

• 20 Şubat 2022 - 17:41 • Son Güncelleme:
1Ece Seçkinin Karadağ seyahatinin sebebi ortaya çıktı
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Geçtiğimiz yıl eylül ayında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte tatil yapmak için soluğu Karadağ'da aldı.

2Ece Seçkinin Karadağ seyahatinin sebebi ortaya çıktı

Tatilden paylaştığı derin yırtmaçlı elbisesi ile nefesleri kesen Seçkin'in, son zamanlarda Sırbistan ve Karadağ'ın eşsiz sahil kasabası Kotor'a gidiş sebebinin, bu bölgelerde internetten görerek çok beğendiği evleri yerinde görmek istemesi olduğu öğrenildi.

3HARIL HARIL ÇALIŞMAK İSTİYOR

HARIL HARIL ÇALIŞMAK İSTİYOR

2 milyon euro değerindeki bir eve aşık olduğunu dile getiren Ece Seçkin, bu bölgede ev satın alabilmek için harıl harıl çalışmak istediğini de belirtti.

4Ece Seçkinin Karadağ seyahatinin sebebi ortaya çıktı

Son yılların en çok adından söz ettiren sanatçılarından biri olan ve şu sıralar hem özel hayatında hem de kariyerinde çifte mutluluk yaşayan Seçkin'in, aynı zamanda Karadağ'a hayran olduğu da öğrenildi.

5Ece Seçkinin Karadağ seyahatinin sebebi ortaya çıktı

Öte yandan Instagram'da 1,8 milyon takipçisi bulunan Seçkin, geçtiğimiz günlerde Karadağ seyahatinden balkonda derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle çekilen karelerini ay ve sarı kalp emojisi koyarak yayınlamıştı.

6SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede binlerce beğeni alan 30 yaşındaki ünlü şarkıcının gönderisine, takipçileri tarafından yüzlerce yorum yapılmış; Seçkin'in paylaşımı, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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