• 20 Şubat 2022 - 17:41 • Son Güncelleme:
Ece Seçkin'in Karadağ seyahatinin sebebi ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde eşi Çağrı Terlemez ile Karadağ'a giden şarkıcı Ece Seçkin'in seyahatinin sebebi ortaya çıktı. Seçkin'in ülkeye hayran olduğu ve ev satın almak istediği öğrenildi.
• 20 Şubat 2022 - 17:41 • Son Güncelleme:
1
Geçtiğimiz yıl eylül ayında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte tatil yapmak için soluğu Karadağ'da aldı.
3
4
6