Ece Seçkin’den ‘dekolte’ yorumu: ‘Çizgiyi aştı, midem bulandı’

"KONU ARTIK DEĞİŞİK YERLERE GİTMEYE BAŞLADI!"

Son zamanlarda gündemden düşmeyen sahne kostümleriyle ilgili konuşan Ece Seçkin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Alişan'ın haberini okudum. Çok doğru söylemiş. Burası demokratik bir ülke, herkes istediğini giyebilir. O kadar uzun zamandır bunu konuşuyoruz ki artık konu değişik yerlere gitmeye başladı. Ben de dekolte giyiyorum, giyeni de destekliyorum. Çizgiyi aştı yorumlar, midem bulandı. Eleştiren kişilere de saygı duyuyorum. Bu konunun özeti şu; kim ne giyiyorsa giysin, kim kimin konserine gitmek istiyorsa gitsin. Kimseye zorla bir şey izletmiyoruz.”