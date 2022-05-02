Ece Seçkin’den ‘dekolte’ yorumu: ‘Çizgiyi aştı, midem bulandı’
Gerek sahne şovları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ece Seçkin, önceki gün Bebek'te aracını beklerken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Seçkin, gündemden düşmeyen sahne kostümleri tartışmasıyla ilgili konuştu.
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Bebek'te aracını beklerken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyi ihmal etmeyen Seçkin, rol aldığı son reklam filminden alacağı ücret ile ilgili haberleri hatırlatan gazetecilere, "Güzel bir iş birliği oldu benim için. Reklam teklifi geldikten sonra beni en çok heyecanlandıran kısmı reklamın müziğinin sözünü ve bestesini kendim hazırlayacak olmamdı" açıklamasını yaptı.
Muhabirlerin, "Ece Hanım hazır mobilya reklamında oynamışken evi yenilettiniz mi?" sorusuna başarılı şarkıcı, "Evi yenileteceğim ama anlaşma yaptığım mobilya firmasına değil, bunu kendim yapacağım. Ben utanırım öyle şeyler istemekten, ama sağ olsunlar beni çok şımartıyorlar ve bir dediğim iki olmuyor" cevabını verdi.Amacının Hülya Avşar'ın reklam yüzü olduğu mobilya firmasındaki rekorunu geçmek olduğunu söyleyen Seçkin, gülerek firma ile uzun soluklu bir iş birliği hedeflediğini söyledi.
"KONU ARTIK DEĞİŞİK YERLERE GİTMEYE BAŞLADI!"
Son zamanlarda gündemden düşmeyen sahne kostümleriyle ilgili konuşan Ece Seçkin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Alişan'ın haberini okudum. Çok doğru söylemiş. Burası demokratik bir ülke, herkes istediğini giyebilir. O kadar uzun zamandır bunu konuşuyoruz ki artık konu değişik yerlere gitmeye başladı. Ben de dekolte giyiyorum, giyeni de destekliyorum. Çizgiyi aştı yorumlar, midem bulandı. Eleştiren kişilere de saygı duyuyorum. Bu konunun özeti şu; kim ne giyiyorsa giysin, kim kimin konserine gitmek istiyorsa gitsin. Kimseye zorla bir şey izletmiyoruz.”
Muhabirlerin, "Dekolteyi eleştiren kişiler ile aynı projede yer alır mısınız?" sorusuna ise şarkıcı, "Neden almayayım! Politik olmak için söylemiyorum bunu. Onun görüşüne de saygı duyuyorum, ama 'et parçası' falan bunlar çok ayıp, çok tatsız ve çok talihsiz açıklamalar" yanıtını verdi. Seçkin, Ozan Çolakoğlu bitirirse yeni şarkısı olacağını da söyleyerek, "Görürseniz benden selam söyleyin" dedikten sonra basın mensuplarına teşekkür etti. (Milliyet)