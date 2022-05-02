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MagazinEce Seçkin’den ‘dekolte’ yorumu: ‘Çizgiyi aştı, midem bulandı’
HaberlerMagazin Haberleri Ece Seçkin’den ‘dekolte’ yorumu: ‘Çizgiyi aştı, midem bulandı’
• 02 Mayıs 2022 - 13:26 • Son Güncelleme:

Ece Seçkin’den ‘dekolte’ yorumu: ‘Çizgiyi aştı, midem bulandı’

Gerek sahne şovları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ece Seçkin, önceki gün Bebek'te aracını beklerken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Seçkin, gündemden düşmeyen sahne kostümleri tartışmasıyla ilgili konuştu.

• 02 Mayıs 2022 - 13:26 • Son Güncelleme:
1Ece Seçkin’den ‘dekolte’ yorumu: ‘Çizgiyi aştı, midem bulandı’
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Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Bebek'te aracını beklerken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyi ihmal etmeyen Seçkin, rol aldığı son reklam filminden alacağı ücret ile ilgili haberleri hatırlatan gazetecilere, "Güzel bir iş birliği oldu benim için. Reklam teklifi geldikten sonra beni en çok heyecanlandıran kısmı reklamın müziğinin sözünü ve bestesini kendim hazırlayacak olmamdı" açıklamasını yaptı.

2Ece Seçkin’den ‘dekolte’ yorumu: ‘Çizgiyi aştı, midem bulandı’

Muhabirlerin, "Ece Hanım hazır mobilya reklamında oynamışken evi yenilettiniz mi?" sorusuna başarılı şarkıcı, "Evi yenileteceğim ama anlaşma yaptığım mobilya firmasına değil, bunu kendim yapacağım. Ben utanırım öyle şeyler istemekten, ama sağ olsunlar beni çok şımartıyorlar ve bir dediğim iki olmuyor" cevabını verdi.Amacının Hülya Avşar'ın reklam yüzü olduğu mobilya firmasındaki rekorunu geçmek olduğunu söyleyen Seçkin, gülerek firma ile uzun soluklu bir iş birliği hedeflediğini söyledi.

32 MİLYONDAN AZ

"2 MİLYONDAN AZ"

Ünlü isim, reklam filmi anlaşmasından aldığı rakamın ısrarla sorulması üzerine, "Fiyat ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ama 1 milyondan fazla, 2 milyondan az" demekle yetindi.

4Ece Seçkin’den ‘dekolte’ yorumu: ‘Çizgiyi aştı, midem bulandı’

Yaz aylarında kendisini yoğun bir konser temposunun beklediğini de söyleyen güzel şarkıcı, "İnanılmaz bir konser tempom başlıyor. Buraya da kıyafet provası için geldim ve bu sene elbise yetiştiremeyeceğim çok şükür" dedi.

5ÇAĞRI BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR

"ÇAĞRI BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

30 yaşındaki Seçkin, elindeki çiçeklerin sorulması üzerine, "Çiçeklerim Çağrı'dan geldi. Terziye çiçek yolluyor adam. Çağrı (Terlemez) kulise, terziye, gittiğim her yere çiçek yollar. Çok mutlu ediyor beni" şeklinde konuştu.

6Ece Seçkin’den ‘dekolte’ yorumu: ‘Çizgiyi aştı, midem bulandı’

Yaz için tatil planının olduğunu da söyleyen ünlü isim, "2-3 gün de olsa tatil planım var. Yalnız Çağrı'nın korkulu rüyası oldunuz. 'Göbeğimi çekerler' diye suya girip, çıkar çıkmaz üstünü giyiyor ama sayenizde spora başladı. Teşekkür ediyorum size" açıklamasını yaptı.

7KONU ARTIK DEĞİŞİK YERLERE GİTMEYE BAŞLADI

"KONU ARTIK DEĞİŞİK YERLERE GİTMEYE BAŞLADI!"

Son zamanlarda gündemden düşmeyen sahne kostümleriyle ilgili konuşan Ece Seçkin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Alişan'ın haberini okudum. Çok doğru söylemiş. Burası demokratik bir ülke, herkes istediğini giyebilir. O kadar uzun zamandır bunu konuşuyoruz ki artık konu değişik yerlere gitmeye başladı. Ben de dekolte giyiyorum, giyeni de destekliyorum. Çizgiyi aştı yorumlar, midem bulandı. Eleştiren kişilere de saygı duyuyorum. Bu konunun özeti şu; kim ne giyiyorsa giysin, kim kimin konserine gitmek istiyorsa gitsin. Kimseye zorla bir şey izletmiyoruz.”

8Ece Seçkin’den ‘dekolte’ yorumu: ‘Çizgiyi aştı, midem bulandı’

Muhabirlerin, "Dekolteyi eleştiren kişiler ile aynı projede yer alır mısınız?" sorusuna ise şarkıcı, "Neden almayayım! Politik olmak için söylemiyorum bunu. Onun görüşüne de saygı duyuyorum, ama 'et parçası' falan bunlar çok ayıp, çok tatsız ve çok talihsiz açıklamalar" yanıtını verdi. Seçkin, Ozan Çolakoğlu bitirirse yeni şarkısı olacağını da söyleyerek, "Görürseniz benden selam söyleyin" dedikten sonra basın mensuplarına teşekkür etti. (Milliyet)

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