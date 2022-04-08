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MagazinEce Erken ateş püskürdü: Ah be Şafak'ım hiç dostun yokmuş!
HaberlerMagazin Haberleri Ece Erken ateş püskürdü: Ah be Şafak'ım hiç dostun yokmuş!
• 08 Nisan 2022 - 15:40 • Son Güncelleme:

Ece Erken ateş püskürdü: Ah be Şafak'ım hiç dostun yokmuş!

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin vefatıyla sarsılan Erken, oğlu Eymen'in doğum gününde yaşadığı büyük şoku sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

• 08 Nisan 2022 - 15:40 • Son Güncelleme:
1Ece Erken ateş püskürdü: Ah be Şafakım hiç dostun yokmuş
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), 27 Ocak tarihinde Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken, şimdilerde zor günleri atlatmaya çalışıyor.Bir süredir içine kapanan sadece sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle iletişime geçen ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda eşi Mahmutyazıcıoğlu ile pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

2HER FOTOĞRAFTA ÖYLE SARILMIŞIZ Kİ

"HER FOTOĞRAFTA ÖYLE SARILMIŞIZ Kİ"

Ece Erken, eşiyle sarıldığı fotoğrafa; "Her fotoğrafımızda öyle sarılmışız ki sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi canım Şafak'ım. İnşallah cennetten bizi izliyorsundur, seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

3PEK HALİM YOK

"PEK HALİM YOK"

Geçtiğimiz hafta ise Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında yaptığı evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen Uçar ile Vadistanbul'da görüntülenen Erken, keyifsiz haliyle dikkat çekmiş ve Eymen'le yemek yedikten sonra kısa bir AVM turu yapmıştı.Muhabirlerin soruları üzerinde halsiz olduğunu söyleyen sunucu, "Eymen'i yemeğe getirdim. Eksikleri vardı, onları da aldık. Pek halim yok, Eymen için ayaktayım eve gideceğiz" açıklamasını yapmıştı. Dün oğlunun doğum gününü kutlayan ve sosyal medya hesabından haftalar sonra yüzünün güldüğü fotoğrafları paylaşan Ece Erken, yaşadığı bir olayla adeta çıldırdı.

4BİR BAKTIM BANKA HESABIMA BLOKE GELMİŞ

"BİR BAKTIM BANKA HESABIMA BLOKE GELMİŞ"

Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a ‘Abi' diyen, peşinde gezen 'Param yok, bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" diyerek isyan etti.

Ece Erken bu konunun peşini bırakmayacağını belirterek, "Daha önce hapis yatan şerefsizle her türlü savaşacağım" ifadelerini kullandı.

5EŞİM SENİN YÜZÜNDEN ÖLDÜ

"EŞİM SENİN YÜZÜNDEN ÖLDÜ"

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle suçladığı kişi hakkında ağır ithamlarda bulunan Erken, 'Sokağa çıkarken utanman, ölüme sebebiyet vermekten kahrolman gerekirken uyduruk çekler yazıp ölen eşime iftira atıyorsun. Kasti benim hesabıma yaptığın bu blokeyle birlikte senin namussuz yaşamını, hapislerde çürüyeceğin günleri Allah nasip etsin ve yaptığın dolandırıcılığı herkese ispat edeceğim.’ İfadelerini kullandı.

6ALLAH SENİ KURTARMIŞ

"ALLAH SENİ KURTARMIŞ"

Vefat eden eşine de seslenen ünlü sunucu, ‘En yakınların mal kaçırdı, ‘Çavuş’ soyadlı birinin üstüne yaptılar her şeyi… ‘Arkadaşım’ dediğin dolandırıcı şerefsiz çıktı. Borcu varken ‘borcu var’ dedi. Ah be Şafak’ım hiç dostun, hiç adam yokmuş çevrende. Allah seni kurtarmış’ dedi.

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