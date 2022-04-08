Ece Erken ateş püskürdü: Ah be Şafak'ım hiç dostun yokmuş!

"PEK HALİM YOK"

Geçtiğimiz hafta ise Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında yaptığı evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen Uçar ile Vadistanbul'da görüntülenen Erken, keyifsiz haliyle dikkat çekmiş ve Eymen'le yemek yedikten sonra kısa bir AVM turu yapmıştı.Muhabirlerin soruları üzerinde halsiz olduğunu söyleyen sunucu, "Eymen'i yemeğe getirdim. Eksikleri vardı, onları da aldık. Pek halim yok, Eymen için ayaktayım eve gideceğiz" açıklamasını yapmıştı. Dün oğlunun doğum gününü kutlayan ve sosyal medya hesabından haftalar sonra yüzünün güldüğü fotoğrafları paylaşan Ece Erken, yaşadığı bir olayla adeta çıldırdı.