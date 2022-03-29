Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşk tazeliyor! "Çölde ayaklarım yerden kesildi"
Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş'un evliliğinde kriz çıktığı iddia edilmişti. Profilinden 'Akkuş' soyadını da kaldırınca kafaları karıştıran Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, sürpriz bir şekilde Dubai tatiline çıktı. İkili şimdilerde aşk tazeliyor. Son olarak Ebru Şallı'dan Dubai pozları geldi.
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, dolandırıcılık gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberleri çıkmıştı. Uzun zamandır maddi zorluklar yaşayan eşinin yanında olan 45 yaşındaki eski mankenin, artık boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü.
"HİÇ UMURSAMIYORUZ BUNLARI"
Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil" açıklamasını yapmıştı.
EŞİNİN SOYADINI SİLDİ
Ebru Şallı'nın, sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldırması, boşanma dedikodusunu güçlendirmişti. TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programında; Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu vurgulanmıştı.
"ACIMI NASIL YAŞAYACAĞIMA BEN KARAR VERİRİM'
Ebru Şallı'nın oğlu için yazdığı mektupta şu sözler geçiyordu; "Hiç kimse benden ölmemi beklemesin. Ben yaşadığım acıyı kendim biliyorum. Bunun hesabını kimseye vermek zorunda değilim. Bunun hesabını bana kimse de soramaz. Bu benim acım. Ben yaşıyorum, nasıl yaşayacağıma kendim karar veririm.""Aldığım terapilerle ayakta durmayı öğrendim. Ben güçlü bir insanım bunu biliyorlar ama "Ben o kadar güçlü değilim, bana güvenmeyin" diyorum. Hala terapi almaya devam ediyorum."