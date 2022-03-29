Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinEbru Şallı ve Uğur Akkuş aşk tazeliyor! "Çölde ayaklarım yerden kesildi"
HaberlerMagazin Haberleri Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşk tazeliyor! "Çölde ayaklarım yerden kesildi"
• 29 Mart 2022 - 13:11 • Son Güncelleme:

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşk tazeliyor! "Çölde ayaklarım yerden kesildi"

Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş'un evliliğinde kriz çıktığı iddia edilmişti. Profilinden 'Akkuş' soyadını da kaldırınca kafaları karıştıran Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, sürpriz bir şekilde Dubai tatiline çıktı. İkili şimdilerde aşk tazeliyor. Son olarak Ebru Şallı'dan Dubai pozları geldi.

• 29 Mart 2022 - 13:11 • Son Güncelleme:
1Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşk tazeliyor Çölde ayaklarım yerden kesildi
ABONE OL

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, dolandırıcılık gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberleri çıkmıştı. Uzun zamandır maddi zorluklar yaşayan eşinin yanında olan 45 yaşındaki eski mankenin, artık boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü.

2HİÇ UMURSAMIYORUZ BUNLARI

"HİÇ UMURSAMIYORUZ BUNLARI"

Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil" açıklamasını yapmıştı.

3EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Ebru Şallı'nın, sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldırması, boşanma dedikodusunu güçlendirmişti. TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programında; Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu vurgulanmıştı.

4SORULARI GÜLEREK GEÇİŞTİRDİ

SORULARI GÜLEREK GEÇİŞTİRDİ

İddiaların ardından el ele görüntülenen çiftten Uğur Akkuş ise ''Geçtiğimiz aylarda cezaevine girdiğiniz doğru mu?'' sorusunu, ''Arkadaşlar ne alakası var. Amerika'daydım'' diyerek geçiştirmişti.

5DUBAIDE AŞK TAZELEDİLER

DUBAI'DE AŞK TAZELEDİLER

Ünlü çift, tüm bu yaşananlar sonrasında Dubai’ye uçtu. Bindikleri özel uçaktan fotoğraflarını “Nereye uçuyoruz acaba?” ve “Kaçıyoruz” mesajlarıyla Instagram’da paylaşan Şallı, daha sonra Dubai’den paylaşımlar yaptı.

6Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşk tazeliyor Çölde ayaklarım yerden kesildi

Son olarak "Çölde ayaklarım yerden kesildi" diyen Ebru Şallı'nın pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

7Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşk tazeliyor Çölde ayaklarım yerden kesildi

İşte o paylaşımlardan bazıları...

8Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşk tazeliyor Çölde ayaklarım yerden kesildi
9EVLAT ACISI YAŞADI

EVLAT ACISI YAŞADI

Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars Tan, geçtiğimiz yıl nisan ayında uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek hayatını kaybetmişti.

10ACIMI NASIL YAŞAYACAĞIMA BEN KARAR VERİRİM

"ACIMI NASIL YAŞAYACAĞIMA BEN KARAR VERİRİM'

Ebru Şallı'nın oğlu için yazdığı mektupta şu sözler geçiyordu; "Hiç kimse benden ölmemi beklemesin. Ben yaşadığım acıyı kendim biliyorum. Bunun hesabını kimseye vermek zorunda değilim. Bunun hesabını bana kimse de soramaz. Bu benim acım. Ben yaşıyorum, nasıl yaşayacağıma kendim karar veririm.""Aldığım terapilerle ayakta durmayı öğrendim. Ben güçlü bir insanım bunu biliyorlar ama "Ben o kadar güçlü değilim, bana güvenmeyin" diyorum. Hala terapi almaya devam ediyorum."

11Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşk tazeliyor Çölde ayaklarım yerden kesildi

"Biraz Allah'tan korkun, bir lokma vicdanınız olsun. Ponçik beni koruyor. Ben onunla sürekli iletişimdeyim. Bir takım şeyler de yaşıyorum zaten. Bu konuyla ilgili elinizi vicdanınıza koyarak yorum yapın, anne baba iseniz de biraz korkun."

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu vücudunu sergiledi!

Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu vücudunu sergiledi!

Hande Erçel süper minisiyle poz verdi! Yarım bluzun fiyatı şoke etti...

Hande Erçel süper minisiyle poz verdi! Yarım bluzun fiyatı şoke etti...

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşk tazeliyor! "Çölde ayaklarım yerden kesildi"

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşk tazeliyor! "Çölde ayaklarım yerden kesildi"

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş değişimiyle şaşırtıyor! Süper minisiyle poz verdi

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş değişimiyle şaşırtıyor! Süper minisiyle poz verdi