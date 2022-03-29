Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşk tazeliyor! "Çölde ayaklarım yerden kesildi"

"ACIMI NASIL YAŞAYACAĞIMA BEN KARAR VERİRİM'

Ebru Şallı'nın oğlu için yazdığı mektupta şu sözler geçiyordu; "Hiç kimse benden ölmemi beklemesin. Ben yaşadığım acıyı kendim biliyorum. Bunun hesabını kimseye vermek zorunda değilim. Bunun hesabını bana kimse de soramaz. Bu benim acım. Ben yaşıyorum, nasıl yaşayacağıma kendim karar veririm.""Aldığım terapilerle ayakta durmayı öğrendim. Ben güçlü bir insanım bunu biliyorlar ama "Ben o kadar güçlü değilim, bana güvenmeyin" diyorum. Hala terapi almaya devam ediyorum."