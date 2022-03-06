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MagazinEbru Polat dekolteli pozunu paylaştı! 'Ne izlediğime inanamazsınız'
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• 06 Mart 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:

Ebru Polat dekolteli pozunu paylaştı! 'Ne izlediğime inanamazsınız'

Instagram'da yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Polat, göğüs dekolteli yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. Otel odasında televizyon izleyen Ebru Polat, ''Ne izlediğime inanamazsınız'' sözleriyle merak uyandırdı.

• 06 Mart 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:
1Ebru Polat dekolteli pozunu paylaştı Ne izlediğime inanamazsınız
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Al Sana Haber programında yorumcu koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Göğüs dekolteli dantelli bluzuyla sere serpe yatağa uzanan Ebru Polat, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programını izlediği anları paylaştı.

2AY NE SAÇMA PROGRAM

''AY NE SAÇMA PROGRAM''

Ebru Polat, Esra Erol'da programı için ''Ne izlediğime inanamazsınız. Neden bunu izliyorum onu da bilmiyorum. Ne saçma sapan şeyler! Haydi şunlar genç, toy insanlar... Sen annesi olarak ayıp değil mi buralara çıkıyorsun? Şu çocukları rencide ediyorsun! Ay ne saçma program...'' yorumunu yaptı.

3Ebru Polat dekolteli pozunu paylaştı Ne izlediğime inanamazsınız

Geçtiğimiz günlerde 'Yılın En Başarılı Sanatçı Girişimci İş Kadını' ödülüne layık görülen Ebru polat, geceye transparan kıyafetiyle damga vurmuştu.

4Ebru Polat dekolteli pozunu paylaştı Ne izlediğime inanamazsınız

Gülşen'in sahne stilini eleştiren Ebru Polat'ın böylesine cesur bir tercih yapması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Ebru Polat'ın iç gösteren elbisesine ''Bir de Gülşen'e laf edersin'' ve ''Seni de düzgün bir şey sanmıştık'' gibi yorumlar yapıldı.

5Ebru Polat dekolteli pozunu paylaştı Ne izlediğime inanamazsınız

Şarkıcılığın yanı sıra güzellik merkezi de işleten Ebru Polat, sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazanıyor.

6Ebru Polat dekolteli pozunu paylaştı Ne izlediğime inanamazsınız

Sosyal medyada epey aktif olan Ebru Polat, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

7Ebru Polat dekolteli pozunu paylaştı Ne izlediğime inanamazsınız
8Ebru Polat dekolteli pozunu paylaştı Ne izlediğime inanamazsınız

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