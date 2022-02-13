• 13 Şubat 2022 - 16:28 • Son Güncelleme:
Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'den olay yaratacak poz!
Voleybolcu sevgilisi Ebrar Karakurt'tan ayrılması nedeniyle bir anda magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen İmge'nin sütyensiz pozu çok beğenildi.
• 13 Şubat 2022 - 16:28 • Son Güncelleme:
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İtalya'ya transfer olan milli futbolcu Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen ve geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandıran İmge'den bomba etkisi yaratacak pozlar geldi.
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