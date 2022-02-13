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MagazinEbrar Karakurt'tan ayrılan İmge'den olay yaratacak poz!
HaberlerMagazin Haberleri Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'den olay yaratacak poz!
• 13 Şubat 2022 - 16:28 • Son Güncelleme:

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'den olay yaratacak poz!

Voleybolcu sevgilisi Ebrar Karakurt'tan ayrılması nedeniyle bir anda magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen İmge'nin sütyensiz pozu çok beğenildi.

• 13 Şubat 2022 - 16:28 • Son Güncelleme:
1Ebrar Karakurttan ayrılan İmgeden olay yaratacak poz
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İtalya'ya transfer olan milli futbolcu Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen ve geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandıran İmge'den bomba etkisi yaratacak pozlar geldi.

2Ebrar Karakurttan ayrılan İmgeden olay yaratacak poz

İstanbul'a geri dönen İmge, göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen Tuğba Şenoğlu, İmge'nin cesur paylaşımına ''Yandım'' yorumunu yaptı.

3Ebrar Karakurttan ayrılan İmgeden olay yaratacak poz

İlişkilerini sonlandırma kararı alan Ebrar Karakurt ve İmge, Instagram hesabında birlikte yer aldıkları bütün kareleri silmişlerdi.

4Ebrar Karakurttan ayrılan İmgeden olay yaratacak poz

Geçtiğimiz günlerde barışma pozunu paylaşarak ilişkilerine bir şans daha veren ikili, yeniden ayrıldı.

5Ebrar Karakurttan ayrılan İmgeden olay yaratacak poz

Ebrar Karakurt'tan ayrıldıktan sonra İtalya'dan İstanbul'a dönüş yapan İmge, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

6Ebrar Karakurttan ayrılan İmgeden olay yaratacak poz

Ebrar Karakurt ve İmge'nin ayrılık sebebi henüz bilinmiyor.

7Ebrar Karakurttan ayrılan İmgeden olay yaratacak poz

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