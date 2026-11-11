EBA ÇÖKTÜ MÜ? 11 Kasım EBA’ya neden girilmiyor? eba.gov.tr'de sorun mu var? EBA Giriş Sorunu Nasıl Çözülür?
EBA çöktü mü, EBA’ya neden girilmiyor? 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Eğitim Bilişim Ağı’na giriş yapmak isteyen bazı öğrenci ve öğretmenler erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. EBA giriş ekranının açılmaması, canlı derse katılımda sorun yaşanması ve sayfaların yüklenmemesi üzerine “EBA’da sorun mu var, eba.gov.tr çöktü mü, EBA ne zaman düzelecek?” soruları araştırılmaya başlandı. Peki EBA’ya neden girilmiyor, MEB’den açıklama geldi mi, EBA giriş sorunu nasıl çözülür? İşte 11 Kasım EBA erişim durumuyla ilgili son bilgiler...
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EBA erişim sorunu 11 Kasım Çarşamba günü öğrencilerin ve velilerin gündemine geldi. Sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar EBA’ya giriş yapamadıklarını, sayfaların açılmadığını veya canlı ders ekranına ulaşamadıklarını belirtti. Yaşanan sorunların ardından “EBA çöktü mü?” ve “EBA neden açılmıyor?” sorguları hız kazandı. Ancak yapılan kontrollerde EBA’nın ana internet sitesinin yanıt verdiği görülürken, ülke genelini kapsayan bir sistem çökmesi olduğuna ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.
Peki EBA bugün çöktü mü? 11 Kasım EBA’da sorun var mı? EBA’ya neden giriş yapılamıyor? EBA canlı ders açılmıyor sorunu nasıl çözülür? MEB’den açıklama yapıldı mı?
EBA ÇÖKTÜ MÜ? 11 KASIM 2026 SON DURUM
11 Kasım 2026 itibarıyla bazı kullanıcılar EBA’ya erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor.
Bununla birlikte mevcut veriler, EBA’nın Türkiye genelinde tamamen hizmet dışı kaldığını göstermiyor. Erişim kontrollerinde eba.gov.tr ana sayfasının yanıt verdiği ve giriş bağlantılarının erişilebilir olduğu görülüyor.
Bu nedenle yaşanan problemin tüm kullanıcıları etkileyen genel bir kesinti mi yoksa belirli servislerde, bölgelerde veya kullanıcı hesaplarında yaşanan geçici bir teknik sorun mu olduğu henüz netleşmiş değil.
EBA'YA NEDEN GİRİLMİYOR?
EBA’ya giriş yapılamamasının tek bir nedeni bulunmayabilir.
11 Kasım’da bildirilen sorunun kesin teknik nedeni konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Erişim problemleri;
Anlık sistem yoğunluğu,
EBA sunucularındaki geçici teknik çalışma,
İnternet bağlantısı problemi,
Tarayıcı önbelleği ve çerez kaynaklı hata,
Güncel olmayan EBA mobil uygulaması,
Kullanıcı hesabı veya şifre problemi
gibi farklı nedenlerden kaynaklanabilir.
Bazı kullanıcıların sabah saatlerinde EBA’ya girişte sorun yaşadığı bildirilirken, ülke genelinde sistemin tamamen kapandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
EBA'DA SORUN MU VAR?
11 Kasım Çarşamba günü EBA’da kısmi erişim sorunları yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri bulunuyor.
Ancak EBA’nın ana sayfasına güncel kontrolde erişim sağlanabiliyor. Ana sayfanın çalışması, öğrenci girişi, öğretmen paneli veya canlı ders gibi EBA’nın tüm alt servislerinin aynı anda sorunsuz çalıştığı anlamına gelmeyebilir.
Dolayısıyla EBA’ya giriş yapamayan kullanıcıların kısa süre sonra yeniden denemesi gerekebilir.
MEB'DEN EBA AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?
11 Kasım 2026 tarihinde yaşanan erişim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından ülke genelinde bir EBA kesintisi yaşandığını doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor.
Bu nedenle EBA’nın tamamen çöktüğünü veya sorunun belirli bir saatte giderileceğini söylemek için resmi bir bilgi bulunmuyor.
EBA GİRİŞ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?
EBA’ya giriş yapamayan öğrenciler ve öğretmenler öncelikle internet bağlantılarını kontrol edebilir.
Sorun devam ediyorsa Chrome, Safari, Firefox veya Edge gibi farklı bir tarayıcıdan eba.gov.tr adresine yeniden giriş yapılabilir.
Tarayıcıda biriken önbellek ve çerezlerin temizlenmesi de giriş sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir. Mobil uygulama üzerinden EBA’ya bağlanan kullanıcıların ise uygulamanın güncel sürümünü kullandığından emin olması gerekiyor.
Web sitesinden giriş yapılamıyorsa mobil uygulama, mobil uygulamada sorun yaşanıyorsa web tarayıcısı üzerinden giriş yeniden denenebilir.