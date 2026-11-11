EBA ÇÖKTÜ MÜ? 11 Kasım EBA’ya neden girilmiyor? eba.gov.tr'de sorun mu var? EBA Giriş Sorunu Nasıl Çözülür?

1

EBA erişim sorunu 11 Kasım Çarşamba günü öğrencilerin ve velilerin gündemine geldi. Sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar EBA’ya giriş yapamadıklarını, sayfaların açılmadığını veya canlı ders ekranına ulaşamadıklarını belirtti. Yaşanan sorunların ardından “EBA çöktü mü?” ve “EBA neden açılmıyor?” sorguları hız kazandı. Ancak yapılan kontrollerde EBA’nın ana internet sitesinin yanıt verdiği görülürken, ülke genelini kapsayan bir sistem çökmesi olduğuna ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.



Peki EBA bugün çöktü mü? 11 Kasım EBA’da sorun var mı? EBA’ya neden giriş yapılamıyor? EBA canlı ders açılmıyor sorunu nasıl çözülür? MEB’den açıklama yapıldı mı?