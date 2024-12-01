Düzceli muhtarlar imaj tazeliyor! Artık kimse 'yaşlı ve göbekli' diyemeyecek
Düzce’de mahalle muhtarları, Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki halka açık ve ücretsiz spor salonunda profesyonel eğitmenler eşliğinde haftada 2 gün spor yapıyor. Demetevler Mahallesi Muhtarı Bülent Bakkaloğlu (49), “Muhtarlarda bir imaj var; ‘Yaşlı ve göbekli oluyorlar’ diyorlar. Biz bu imajı silmek için spora başladık. Her hafta spordayız” diye konuştu.
DHA
• 01 Aralık 2024 - 09:53 • Son Güncelleme:
DHA
• 01 Aralık 2024 - 09:53 • Son Güncelleme: