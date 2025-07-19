GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDüzce'de sıra dışı sünnet konvoyu! Başka bir amacı daha vardı
HaberlerGündem Haberleri Düzce'de sıra dışı sünnet konvoyu! Başka bir amacı daha vardı

Düzce'de sıra dışı sünnet konvoyu! Başka bir amacı daha vardı

19.07.2025 - 09:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde yaşayan Aktepe Ailesi, 5 yaşındaki oğulları Mahir'in sünnet düğünü için alışılmışın dışında bir kutlamaya imza attı. Çeltik üreticisi Orhan ve Büşra Aktepe çifti, sünnet arabası olarak süsledikleri traktörleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

1Düzce'de sıra dışı sünnet konvoyu! Başka bir amacı daha vardı

Düzce'de çeltik üreticisi aile, 5 yaşındaki çocuklarının sünneti için traktörlerini süsleyerek sünnet aracı yaptı. Köylüler de traktörlerini süsleyerek konvoy yaptı.

2Düzce'de sıra dışı sünnet konvoyu! Başka bir amacı daha vardı

Konuralp Mahallesi'nde çeltik üreticiliği yapan Orhan- Büşra Aktepe çifti, 5 yaşındaki çocukları Mahir için sünnet mevlidi düzenledi.

3Düzce'de sıra dışı sünnet konvoyu! Başka bir amacı daha vardı

Çiftçi aile, traktörlerini de süsleyerek sünnet aracı yaptı. Köylüler de traktörlerini süsleyerek sünnete katılarak konvoy halinde dolaştılar. Sünnetin yapılacağı salona gelen traktör sis bombaları eşliğinde karşılandı.

4Düzce'de sıra dışı sünnet konvoyu! Başka bir amacı daha vardı

Babadan çiftçi olduğunu belirten baba Orhan Aktepe “Çocuğumuza çiftçiliği beğendirmek özendirmek için böyle bir şey aklımıza geldi, oğlum Mahir de çok istiyordu. Zaten traktörü çok seviyor. Arkadaşlar da etkilenip üretici çalışkan yeni nesiller olur diye böyle bir şey düşündük ve yaptık” dedi.