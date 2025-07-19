Düzce'de sıra dışı sünnet konvoyu! Başka bir amacı daha vardı
19.07.2025 - 09:37Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde yaşayan Aktepe Ailesi, 5 yaşındaki oğulları Mahir'in sünnet düğünü için alışılmışın dışında bir kutlamaya imza attı. Çeltik üreticisi Orhan ve Büşra Aktepe çifti, sünnet arabası olarak süsledikleri traktörleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çekti.
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Konuralp Mahallesi'nde çeltik üreticiliği yapan Orhan- Büşra Aktepe çifti, 5 yaşındaki çocukları Mahir için sünnet mevlidi düzenledi.
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Babadan çiftçi olduğunu belirten baba Orhan Aktepe “Çocuğumuza çiftçiliği beğendirmek özendirmek için böyle bir şey aklımıza geldi, oğlum Mahir de çok istiyordu. Zaten traktörü çok seviyor. Arkadaşlar da etkilenip üretici çalışkan yeni nesiller olur diye böyle bir şey düşündük ve yaptık” dedi.