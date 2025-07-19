Düzce'de sıra dışı sünnet konvoyu! Başka bir amacı daha vardı

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Babadan çiftçi olduğunu belirten baba Orhan Aktepe “Çocuğumuza çiftçiliği beğendirmek özendirmek için böyle bir şey aklımıza geldi, oğlum Mahir de çok istiyordu. Zaten traktörü çok seviyor. Arkadaşlar da etkilenip üretici çalışkan yeni nesiller olur diye böyle bir şey düşündük ve yaptık” dedi.