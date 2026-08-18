Düzce’de fındık hasat şenliği düzenlendi: Hedef 103 bin ton

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Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, "Geçtiğimiz yıl 2025 yılında 631 bin dekar alanda 53 bin ton fındık üretimi yapıldı. Ülke genelinde bir don olayı yaşadık. O olaydan da ilimiz etkilendi. Bu nedenle geçen sene üründe kaybımız oldu. Ama bu sene çok bereketli bir sene. Hem fındık için hemde rekolte bakımından güzel bir sene yaşıyoruz" dedi.