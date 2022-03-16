• 16 Mart 2022 - 16:59 • Son Güncelleme:
Duygu Özaslan botoks itirafıyla gündeme geldi!
Giydiği kıyafetler ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bu seferde yüzündeki estetikleri tek tek sıraladı. Özaslan, son olarak botoks itirafıyla gündeme geldi.
• 16 Mart 2022 - 16:59 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl yaz tatilde görüntülenen ünlü fenomen Duygu Özaslan, kilolarıyla çok konuşulmuştu. Özaslan'ın paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyaya düşen görüntülerin arasındaki fark, dalga konusu olmuştu.
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Gelen eleştiriler sonrası Özaslan, 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf ettirmiş ve tedavi olmuştu.
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"BOTOKSUM ERİDİ"
"Evet botoksuz halimi göstereyim size özellikle makyajsız paylaşmak istedim, tamamı eridi bugün tekrar yaptırmaya geldim.
31 yaşındayım gergin ve kırışıksız halimi daha çok beğeniyorum. Botoks harici 2 yıl önce de çene ucuma dolgu yapmıştık. 13 kilo verdim yüzümdeki yağ/dolgunluk gitti."