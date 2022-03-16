Duygu Özaslan botoks itirafıyla gündeme geldi!

"BOTOKSUM ERİDİ"

"Evet botoksuz halimi göstereyim size özellikle makyajsız paylaşmak istedim, tamamı eridi bugün tekrar yaptırmaya geldim.



31 yaşındayım gergin ve kırışıksız halimi daha çok beğeniyorum. Botoks harici 2 yıl önce de çene ucuma dolgu yapmıştık. 13 kilo verdim yüzümdeki yağ/dolgunluk gitti."