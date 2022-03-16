Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinDuygu Özaslan botoks itirafıyla gündeme geldi!
HaberlerMagazin Haberleri Duygu Özaslan botoks itirafıyla gündeme geldi!
• 16 Mart 2022 - 16:59 • Son Güncelleme:

Duygu Özaslan botoks itirafıyla gündeme geldi!

Giydiği kıyafetler ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bu seferde yüzündeki estetikleri tek tek sıraladı. Özaslan, son olarak botoks itirafıyla gündeme geldi.

• 16 Mart 2022 - 16:59 • Son Güncelleme:
1Duygu Özaslan botoks itirafıyla gündeme geldi
ABONE OL

Geçtiğimiz yıl yaz tatilde görüntülenen ünlü fenomen Duygu Özaslan, kilolarıyla çok konuşulmuştu. Özaslan'ın paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyaya düşen görüntülerin arasındaki fark, dalga konusu olmuştu.

2Duygu Özaslan botoks itirafıyla gündeme geldi

Gelen eleştiriler sonrası Özaslan, 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf ettirmiş ve tedavi olmuştu.

3Duygu Özaslan botoks itirafıyla gündeme geldi

13 kilo verdiğini söyleyen ve botoksuz halini paylaşan Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı işlemleri sıraladı:

4BOTOKSUM ERİDİ

"BOTOKSUM ERİDİ"

"Evet botoksuz halimi göstereyim size özellikle makyajsız paylaşmak istedim, tamamı eridi bugün tekrar yaptırmaya geldim.

31 yaşındayım gergin ve kırışıksız halimi daha çok beğeniyorum. Botoks harici 2 yıl önce de çene ucuma dolgu yapmıştık. 13 kilo verdim yüzümdeki yağ/dolgunluk gitti."

5Duygu Özaslan botoks itirafıyla gündeme geldi

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Survivor Aleyna Çalışkan'dan yatak odası pozu!

    Survivor Aleyna Çalışkan'dan yatak odası pozu!

    Duygu Özaslan botoks itirafıyla gündeme geldi!

    Duygu Özaslan botoks itirafıyla gündeme geldi!

    Songül Karlı filtreyi abartınca dalga konusu oldu!

    Songül Karlı filtreyi abartınca dalga konusu oldu!

    Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi açıklaması! Barışma olacak mı?

    Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi açıklaması! Barışma olacak mı?