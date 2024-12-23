Dünyanın konuştuğu görüntüdeki gencin 'oğlu olduğunu iddia eden baba' Hatay'da konuştu: 'Şam'a gidip DNA testi yapmak istiyorum'
Hatay'ın Belen ilçesinde yaşayan Suriyeli Abdulwahed Aboosama Alhasan, 2014 yılında Esad rejimi tarafından Sednaya cezaevine alınan ve yıllardır haber alamadığı oğlunun görüntülerini, cezaevinin kapılarının açılmasıyla yıllar sonra internette görerek umutlandı. Alhasan, Şam’a giderek DNA testi yaptırmak ve görüntülerdeki kişinin evladı olup olmadığını öğrenmek istiyor.
İHA
• 23 Aralık 2024 - 09:47 • Son Güncelleme:
İHA
• 23 Aralık 2024 - 09:47 • Son Güncelleme: