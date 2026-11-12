Dünyanın en pahalı baharatında hasat şoku! Kar yağışı planları değiştirdi

3

Yılmaz, "Aslında çiçeklenmemiz güzel gidiyordu, ancak beklenmeyen kar yağışı sebebiyle birazcık sekteye uğradı. Kar kalktıktan sonra bu iki-üç günlük süreçte bekleyen çiçekler bir anda açmaya devam etti. Ancak yeniden biraz geriledi" dedi.Bu yıl, geçen yıllara göre çiçeklenmenin çok daha erken olduğunu ifade eden Yılmaz, "Zaten buna bağlı olarak erken bitmesini de bekliyorduk. Ancak kar daha da öne çekti diyebiliriz bunu. 30-35 gün sürdü yoğun, güzel çiçek dönemimiz. Ardından tekrardan yavaşlamaya başladı. Hasat, 40-45 sürüyor aslında. Hem erken aldığımız için hem de kar da çok erken yağdığı için süreci bir tık kısalttı" diye konuştu.