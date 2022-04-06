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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye'nin yeri...

Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi. Hazırlanan raporda Ukrayna-Rusya savaşının pasaportlar üzerindeki etkisi açıkça görülürken, bu durum Ukrayna'yı listede yukarıya taşıdı, Rusya’yı da geriletti. Sıralamada yer alan Türkiye'nin de en güçlü pasaportlar listesindeki yeri güncellendi. Peki 2022 yılında dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları hangileri oldu? İşte detaylar...

• 06 Nisan 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:
• 06 Nisan 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:
1Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

İngiltere merkezli Henley şirketi tarafından yayımlanan "en güçlü pasaportlar listesi" yenilendi. Japonya ve Singapur, 192 ülkeye vizesiz giriş yapmayı sağlamasıyla dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip ülkeler olma özelliğini sürdürüyor.

2SAVAŞ ETKİSİ

SAVAŞ ETKİSİ

Listede Ukrayna etkisi dikkat çekici. Rusya ile savaş haline olan Ukrayna’nın, 141 ülkeye vizesiz giriş sağlayan pasaportu, ocak ayından bu yana daha da güçlendi. Şimdi, 143 ülkeye vizesiz girişi imkanı sağlayan Ukrayna pasaportu, 35’inci sıradan 34’e yükseldi. Rusya ise 117 ülkeye giriş sağlayan pasaportu ile 46’ncı sıradan 49’a geriledi.

3Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

Henley Passport Index’in verilerine göre Türkiye, 110 ülkeye vizesiz seyahat özelliğini korusa da ocak ayından bu yana listede iki sıra geriledi. Türkiye dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında ocak ayında 50’nci sıradayken şimdi 52’nci sıraya geriledi.

4Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

Almanya ve Güney Kore pasaportları 190 ülkeye vizesiz seyahatle ikinci sıradaki yerlerini korurken, üçüncü sırada 189 ülkeye vizesiz seyahat şansıyla Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya yer alıyor.

5Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

Listenin en sonunda, yani 112’nci sırada, sadece 26 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan Afganistan pasaportu yer alıyor.

6Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

Henley Passport Index’in en güçlü pasaportlar listesi güncellemesi, Rusya-Ukrayna savaşının pasaportlardaki etkisini ortaya koyuyor. Milyonlarca Ukraynalının komşu ülkelere kaçmasına neden olan savaş, bölge içindeki hareket özgürlüğü üzerinde derin ve belki de geri döndürülemez bir etki yarattı.

7Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD Rusya’ya hava sahalarını kapattı, seyahat yasakları Rus vatandaşlarını da etkiledi. Bu tür kısıtlamalar, gelişmiş ülkelerin çoğunda Rus pasaportunu etkin bir şekilde değersiz statüsüne mahkum ediyor. Raporun verilerine göre Rusya, en güçlü pasaportlar listesinde düşme eğilimini sürdürüyor.

8EN GÜÇLÜ PASAPORTLAR

EN GÜÇLÜ PASAPORTLAR

1. Japonya, Singapore (192 ülke)

9Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

2. Almanya, Güney Kore (190 ülke)

10Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

3. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, İspanya (189 ülke)

11Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

4. Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç (188 ülke)

12Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

5. Fransa, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık (187 ülke)

13Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

6. Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, ABD (186 ülke)

14Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

7. Avustralya, Kanada, Çekya, Yunanistan, Malta (185 ülke)

15Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

8. Macaristan (183 ülke)

16Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

9. Litvanya, Polonya, Slovakya (182 ülke)

17Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

10. Estonya, Letonya, Slovenya (181 ülke)

18EN GÜÇSÜZ PASAPORTLAR

EN GÜÇSÜZ PASAPORTLAR

105. Kuzey Kore (39 ülke)

19Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

106. Nepal ve Filistin (37 ülke)

20Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

107. Somali (34 ülke)

21Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

108. Yemen (33 ülke)

22Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

109. Pakistan (31 ülke)

23Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

110. Suriye (29 ülke)

24Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

111. Irak (28 ülke)

25Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı Türkiyenin yeri...

112. Afganistan (26 ülke) (Kaynak: ntv)

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