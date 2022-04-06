Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye'nin yeri...

SAVAŞ ETKİSİ

Listede Ukrayna etkisi dikkat çekici. Rusya ile savaş haline olan Ukrayna’nın, 141 ülkeye vizesiz giriş sağlayan pasaportu, ocak ayından bu yana daha da güçlendi. Şimdi, 143 ülkeye vizesiz girişi imkanı sağlayan Ukrayna pasaportu, 35’inci sıradan 34’e yükseldi. Rusya ise 117 ülkeye giriş sağlayan pasaportu ile 46’ncı sıradan 49’a geriledi.