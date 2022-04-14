Dünyanın en çekici şehirleri açıklandı! Türkiye'den o kent de listede...
2021 yılının en çekici şehirleri listesini yayımladı. Şehirlerin listesi, koronavirüs ile mücadelesi, altyapısı, sürdürülebilirliği, ekonomisi, sakinleri için yaşam kalitesini korurken turistleri cezbetmesi ve ağırlamanın zorluklarıyla başa çıkması göz önüne alınarak hazırlandı. İngiltere merkezli araştırma şirketi Euromonitor tarafından hazırlanan listede, Türkiye’den de bir şehrin yer aldı. İşte dünyanın en güzel şehirleri...
• 14 Nisan 2022 - 14:04 • Son Güncelleme:
• 14 Nisan 2022 - 14:04 • Son Güncelleme:
1
1. PARİS
2
2. DUBAİ
3
3. AMSTERDAM
4
4. MADRİD
5
5. ROMA
6
6. BERLİN
7
7. NEW YORK
8
8. LONDRA
9
9. MÜNİH
10
10. BARSELONA
11
11. VİYANA
12
12. MİLANO
13
13. PRAG
14
14. LOS ANGELES
15
15. TOKYO
16
16. DUBLİN
17
17. LİZBON
18
18. FRANKFURT
19
19. ZÜRİH
20
20. İSTANBUL
(Kaynak: ntv)