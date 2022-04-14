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DünyaDünyanın en çekici şehirleri açıklandı! Türkiye'den o kent de listede...
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Dünyanın en çekici şehirleri açıklandı! Türkiye'den o kent de listede...

2021 yılının en çekici şehirleri listesini yayımladı. Şehirlerin listesi, koronavirüs ile mücadelesi, altyapısı, sürdürülebilirliği, ekonomisi, sakinleri için yaşam kalitesini korurken turistleri cezbetmesi ve ağırlamanın zorluklarıyla başa çıkması göz önüne alınarak hazırlandı. İngiltere merkezli araştırma şirketi Euromonitor tarafından hazırlanan listede, Türkiye’den de bir şehrin yer aldı. İşte dünyanın en güzel şehirleri...

• 14 Nisan 2022 - 14:04 • Son Güncelleme:
• 14 Nisan 2022 - 14:04 • Son Güncelleme:
11. PARİS

1. PARİS

22. DUBAİ

2. DUBAİ

33. AMSTERDAM

3. AMSTERDAM

44. MADRİD

4. MADRİD

55. ROMA

5. ROMA

66. BERLİN

6. BERLİN

77. NEW YORK

7. NEW YORK

88. LONDRA

8. LONDRA

99. MÜNİH

9. MÜNİH

1010. BARSELONA

10. BARSELONA

1111. VİYANA

11. VİYANA

1212. MİLANO

12. MİLANO

1313. PRAG

13. PRAG

1414. LOS ANGELES

14. LOS ANGELES

1515. TOKYO

15. TOKYO

1616. DUBLİN

16. DUBLİN

1717. LİZBON

17. LİZBON

1818. FRANKFURT

18. FRANKFURT

1919. ZÜRİH

19. ZÜRİH

2020. İSTANBUL

20. İSTANBUL

(Kaynak: ntv)

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