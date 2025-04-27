Dünyanın büyük mermer kentinde 2 bin yıllık hazine bulundu! Muğla'da heyecan yarattı: Girlandlı lahit gün yüzü gördü

-"Her kazma bizim için yeni umut, yeni eser olabilir"





Söğüt, lahdin etrafında bulunan figürlerin hala çok canlı olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:



"Yaklaşık 2 bin yıl öncesinin zenginliğini, ihtişamını, gösterişliliğinin hepsini burada görmek mümkün. Bitkiler, özellikle girlandlar çok güzel ve böyle dolu dolu canlı işlenmiş. Köşelerinde koç başları, etrafından kozalak, asma ve zeytin yaprakları, üzüm, nar ve haşhaş gibi meyveler betimlenmiş durumda. Köşelerinde bulunan koç başlarına baktığınızda bile o dönemin zenginliğini ve ihtişamını anlamanız mümkün. Dar kenarlar ve orta kısımlarında bulunan boğa başları, tüm figürleri tamamlayan detaylardan bazıları. Bölgede kazı çalışması devam ediyor. Her kazma bizim için yeni umut, yeni eser ve güzel sonuçlar olabilir."