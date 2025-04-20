Dünyada sadece Elazığ'da var! Akademisyenler Karakoçan'da inceledi
Elazığ'da yetişen "Karakoçan lalesi" akademisyenler tarafından yerinde incelendi. Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesi kırsalındaki bazı bölgelerde uzman biyolog Veysel Sonay ve botanikçi Doç. Dr. Maruf Balos tarafından 2023 yılında keşfedilen ters lale, Ege Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesinden akademisyenler tarafından yürütülen çalışma sonucu 2023 yılında yeni bir tür olarak Karakoçan lalesi (Fritillaria karakocanensis) adıyla kayıt altına alındı.
AA
• 20 Nisan 2025 - 16:27 • Son Güncelleme:
AA
• 20 Nisan 2025 - 16:27 • Son Güncelleme: